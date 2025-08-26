În lipsa unui consens total pe pachetul 2 de măsuri fiscale, liderii coaliției se văd marți într-o nouă ședință. Ce a rămas netranșat 

După ședința de luni seară a coaliției un singur lucru a fost cert: este nevoie de o nouă întâlnire. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților naționale se reîntâlnesc marți, de la ora 17:00, pentru a discuta o serie de măsuri care urmează să fie incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale, au declarat pentru HotNews surse din partidele care formează alianța de guvernare.

Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament pe al doilea pachet de măsuri fiscale cel mai probabil vineri. Urmează trei zile în care opoziția poate depune moțiune de cenzură. Dacă moțiunea pică, măsurile sunt considerate adoptate de către Parlament.

La ședința de luni a liderilor coaliției a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a prezenta cifre legate de bugetul țării, conform informațiilor HotNews.

Ce discută liderii coaliției marți: măsuri fiscale și administrația publică locală

La finalul ședinței de luni, liderii partidelor care formează Guvernul au stabilit că este nevoie de o nouă întâlnire, pentru că nu au reușit să ajungă la un acord pe toate măsurile care ar trebui să fie incluse în pachetul doi.

În ședința de marți de la ora 17:00, care va avea loc la Guvern, reprezentanții coaliției vor discuta, pentru a ajunge la un acord final, despre măsurile pe care Executivul le va lua în administrația publică locală și despre anumite măsuri fiscale, conform surselor HotNews. Un subiect din zona fiscalității pe care coaliția trebuie să se pună de acord este capitalul social al firmelor.

În ședința de luni au fost propuse o serie de praguri, conform surselor HotNews, însă nu s-a tranșat subiectul și urmează să fie reluat în ședința de marți. Digi24.ro scrie că este vorba despre următoarele trepte:

500 lei capital social pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei,

5.000 lei pentru acele firme cu cifra de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane de lei;

90.000 lei capital social pentru firme cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Atmosferă tensionată în coaliție din cauza alegerilor pentru Primăria București

Alegerile pentru funcția de primar general au creat noi tensiuni în coaliția de guvernare.

Legea prevede că trebuie organizate alegeri la 90 de zile de la vacantarea postului. Funcția de primar general a fost vacantată în 26 mai, când Nicușor Dan a depus jurământul de președinte. Termenul de 90 de zile prevăzut de lege a expirat așadar în 24 august 2025.

Data alegerilor trebuie stabilită de Guvern – din care face parte și PSD – după o decizie politică ce trebuie luată într-o ședință a coaliției. Până acum, varianta înaintată – de către USR și de Ilie Bolojan – în aceste ședințe pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost noiembrie 2025, însă PSD vrea ca acestea să aibă loc în primăvara anului viitor.

Cătălin Drulă, care nu a fost ales încă oficial, într-o cursă internă, candidat al USR pentru București, a spus luni că „nu PSD decide dacă avem alegeri la București”.

„Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a scris Drulă pe Facebook.

Într-o reacție pe contul său de Facebook, senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că „s-a umflat tărața-n Drulău”.

„Vrea el, mort, copt, să ținem alegeri acum în București, că doar nu s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăștia, e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple”, a scris Zamfir.