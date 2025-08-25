O nouă ceartă în Coaliție. Cătălin Drulă: „Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni, poate să nu propună candidat” / Senator PSD: „S-a umflat tărâța-n Drulău”

Deputatul Cătălin Drulă, care vrea să candideze din partea USR și așteaptă și sprijinul PNL pentru Primăria Capitalei, spune că alegerile trebuie să aibă loc în luna noiembrie, pentru că așa prevede legea, și îl atacă pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. În replică, senatorul PSD Daniel Zamfir susține că USR nu ar trebui să uite că „se poate guverna țara și fără ei”: „Și poate că ar fi mai bine”.

Legea prevede că trebuie organizate alegeri la 90 de zile de la vacantarea postului. Funcția de primar general a fost vacantată în 26 mai, când Nicușor Dan a depus jurământul de președinte. Termenul de 90 de zile prevăzut de lege a expirat așadar în 24 august 2025.

Data alegerilor trebuie stabilită de Guvern – din care face parte și PSD – după o decizie politică ce trebuie luată într-o ședință a coaliției. Până acum, varianta înaintată – de către USR și de Ilie Bolojan – în aceste ședințe pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost noiembrie 2025, însă PSD vrea ca acestea să aibă loc în primăvara anului viitor.

Drulă: „Alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să fie în noiembrie pentru că așa e legal”

Cătălin Drulă, care nu a fost ales încă oficial, într-o cursă internă, candidat al USR pentru București, spune că „nu PSD decide dacă avem alegeri la București”.

„Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a scris Drulă pe Facebook.

El spune că, așa cum au transmis și Nicușor Dan și Ilie Bolojan, alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să aibă loc în noiembrie, pentru că „așa e legal și așa e moral și democratic”: „Anul trecut, ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”.

Cătălin Drulă este în prezent deputat de Timiș, aflat la al treilea mandat. Într-un sondaj CURS privind alegerile pentru București, Drulă se clasează pe locul 2, cu 20%, după Daniel Băluță, cu 24%. Într-un alt sondaj, realizat de Inscop la comanda PNL, Drulă se poziționează pe locul 4, cu 18,4%, după Daniel Băluță (26,2%), Ciprian Ciucu (23,8%) și Anca Alexandrescu (21,2%).

Daniel Zamfir: „Se poate guverna și fără USR. Și poate că ar fi mai bine”

Într-o reacție pe contul său de Facebook, senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că „s-a umflat tărața-n Drulău”.

„Vrea el, mort, copt, să ținem alegeri acum în București, că doar nu s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăștia, e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple”, a scris Zamfir.

El a adăugat că „trecem printr-o perioada dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul decât ambițiile personale ale drulăului”.

„USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”, a mai adăugat senatorul PSD.

Sorin Grindeanu: Dacă PNL și USR fac alianță la București, atunci sunt șanse foarte mari să se rupă coaliția

Un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei ar însemna că „PSD este într-o formă de izolare in coaliție”, iar într-un astfel de scenariu sunt „șanse foarte mari” să se rupă alianța de guvernare PSD-PNL-USR și UDMR, a declarat luni Sorin Grindeanu. Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul în care USR și PNL discută o posibilă candidatură comună.

Grindeanu a făcut aceste declarații la finalul ședinței conducerii PSD, în care a spus că s-a discutat și despre alegerile pentru Primăria Capitalei și că l-a felicitat pe primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, dat pe prima poziție în sondajele de opinie făcute de CURS și INSCOP și publicate duminică.

El a spus că momentan PSD măsoară intenția de vot pentru mai mulți posibili candidați, inclusiv pentru Gabriela Firea, iar acest sondaj nu este încă finalizat.

Întrebat de reporterul HotNews de ce PSD nu este de acord ca alegerile să aibă loc în tremenul de 90 de zile de la vacantarea postului, așa cum prevede legea și așa cum a propus USR, Grindeanu a spus că „nu în forma asta se pune problema”.

„Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care Guvernul, nu PSD-ul, nu PNL-ul le decide. O să vedem după-masă (când va avea loc prima ședință a coaliției, după o lună – n.r). (..) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuţiuni să organizeze sau nu alegeri”, a detaliat Grindeanu.