În plin val de restructurări, șefii din Parlament angajează fără concurs. Bolojan și-a adus la Senat o consilieră de la firma care s-a ocupat de campania deturnată a lui Ciucă

Ilie Bolojan, în fața protestului spontan organizat de funcționari publici angajați in Senatul României, in Bucuresti, 22 ianuarie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Marea restructurare din Parlament prevede tăierea a 183 de posturi în Senat și a 240 pentru Camera Deputaților. Sindicaliștii acuză că șefii numiți politic în diferite departamente vor realiza „evaluarea persoanelor angajate prin concurs”. HotNews.ro a cerut o situație a persoanelor angajate în structurile Parlamentului sau la grupurile parlamentare după decembrie 2024, iar pe listă apar câteva nume cunoscute.

În răspunsul primit de HotNews.ro, Senatul precizează că a angajat 17 persoane în structurile sale sau ale grupurilor parlamentare între 23 decembrie 2024 și 12 februarie 2025.

Instalat în funcția de președinte al Senatului, după alegerile parlamentare, Ilie Bolojan a angajat două persoane în funcția de director. Nu au dat concurs și au primit postul prin angajare directă, dar pe perioadă determinată. Adică funcția încetează la plecarea demnitarului.

Bianca Firezar a devenit director al Cancelariei președintelui Senatului după ce Ilie Bolojan a fost votat ca președinte al instituției. Ea a renunțat la funcție după ce Klaus Iohannis și-a dat demisia din funcția de președinte, iar Bolojan a devenit președinte interimar. Firezar l-a urmat la Cotroceni pe șeful său.

Angajată de la firma care a cărei campanie pentru Ciucă a devenit campanie pentru Georgescu

În aceeași perioadă, o angajată a Kensington Communication, firma de consultanță politică care a lucrat pentru PNL în 2024, a fost numită director la grupul de consilieri ai președintelui Senatului. Fosta jurnalistă Dana Păcurar a fost angajată fără concurs, direct, și tot pe o perioadă determinată.

Site-ul independent de investigații Snoop.ro a dezvăluit că, în ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, firma Kensington Communication este menționată alături de Fame Up că a derulat o campanie pe Tik Tok pentru Călin Georgescu. Ilie Bolojan a luat apărarea firmei de consultanță și a precizat că respectiva campanie a fost deturnată. Reprezentanții Kensingon Communication au anunțat că au depus o plângere penală pentru deturnarea campaniei pentru Nicolae Ciucă în favoarea lui Călin Georgescu. Surse din PNL au dezvăluit pentru Snoop.ro că ideea campaniei i-a aparținut europarlamentarului Rareș Bogdan.

Doar șoferul este angajat pe bază de concurs. Lista finală a restructurării este păstrată la secret

Grupul parlamentar AUR a angajat cinci persoane, 3 consilieri, un expert și un consilier parlamentar, toți fără concurs, dar pe perioadă determinată.

Grupul parlamentar SOS a adus trei nume în Parlament, un consilier și doi consilier parlamentari. Angajarea a fost tot fără concurs, dar o persoană a primit postul pe o perioadă nedeterminată.

Situația se repetă pentru grupul POT, unde consilierul angajat direct a primit funcția pe perioadă nedeterminată.

Spre deosebire de grupurile parlamentare, un șofer a obținut postul la Serviciul Comunicații și urmărire contracte pe baza de concurs.

Alți doi șoferi lucrează pentru Senat pe o perioadă determinată, prin detașare, la Serviciul dispecerat și exploatare.

Surse din conducerea Senatului au precizat pentru HotNews că doar membrii Biroului Permanent au primit o listă cu structura finală a posturilor de conducere din instituție.

Sindicatele acuză modul în care se face restructurarea

În paralel, sindicaliștii care reprezintă angajații din Senat susțin că de la baza restructurării lipsește o analiză asupra structurilor și personalului afectat și acuză o încălcare a drepturilor personalului Senatului.

Decizia privind reducerea numărului de posturi în Senat a fost atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel, iar dacă instanța dă câștig de cauză sindicatului, procesul de restructurare poate să fie suspendat.

Camera Deputaților evită răspunsurile la întrebări, directorii angajați politic concediază angajații cu concurs

HotNews.ro a primit răspuns și de la Camera Deputaților, fără ca instituția să ofere defalcat informațiile solicitate.

Precizează că 113 persoane au fost angajate în „principal în structurile politice ale Camerei Deputaților”. Spre deosebire de răspunsul oferit de Senatul României, cel de la Camera Deputaților nu precizează dacă există vreun caz de persoană angajată pe perioadă nedeterminată.

„În structura serviciilor Camerei Deputaților au fost angajate un număr de 10 persoane, ca urmare a definitivării concursurilor anterioare și 5 persoane prin detașare de la alte instituții (exclusiv personal contractual)”, se arată în răspunsul oferit de Camera Deputaților.

Nici în această situație, nu este dezvăluit departamentele unde au fost angajate persoanele sau câte persoane au ajuns la biroul președintelui Camerei Deputaților.

Sindicatul din Camera Deputaților acuză că directorii care au obținut funcțiile fără concurs și pe baza sprijinului politic sunt cei care vor evalua angajații care și-au obținut funcțiile pe bază de concurs. Cele mai multe funcții de director în Camera Deputaților au venit pe filiera PSD și PNL.

Spre exemplu, ambii secretari generali adjuncți ai Camerei Deputaților au fost foști parlamentari: unul de la PSD, celălalt de la PNL. Ioana Bran i-a reprezentat pe social-democrați în timp ce George Dumitrică e fost deputat liberal în perioada 2008-2012.

AUR confirmă angajarea Crinei Dobre. Cristian Vasilcoiu, fost secretar de stat PSD, a ajuns consilier la Cancelaria președintelui Camerei

Crina Dobre, fostă consilieră a europarlamentarului Rareș Bogdan, a trecut la Alianța pentru Unirea Românilor. Ea a devenit cunoscută după postările pe rețelele de socializare și ca vicepreședintă PNL Diaspora.

„Eu am o orientare liberal-conservatoare de când eram în uter. PNL a decis (sub influențe externe) să meargă pe o linie progresist/globalistă de câțiva ani, vreo cinci, dar încă nu se vedea prea bine, însă din decembrie 2024 a ars toate draperiile și urlă globalist-bruxellez, a participat la anularea alegerilor si a călcat în picioare numele României în lume. Am decis să plec si nu regret, mi se pare că după ce au picat draperiile se vede un partid sleit, prăfuit, amețit de lovituri, trist, dezarmat, care și-a făcut rău singur, nu doar celor ca mine, care am încercat mereu și cu riscuri proprii să atragem atenția”, a scris Crina Dobre pe Facebook.

În noua legislatură, ea a fost angajată la grupul parlamentar al AUR din Camera Deputaților. Informația a fost confirmată pentru HotNews.ro. de departamentul de comunicare al AUR.

Ea a lansat, vineri, mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, președinte interimar al României și fost președinte interimar al PNL.

„Lasă manipularea cu medalierile mai marilor români, nu te mai lipi de imaginea lor! Și lasă vrăjeala cu invitația pentru plebe la Palat, că nu ne interesează să bem un ceai pe platforma aceea a rușinii mondiale cu care ați aruncat peste instituția prezidențială”, a fost poziția Crinei Dobre.

Vasilcoiu, la Cameră

Tot în Camera Deputaților este angajat, la Cancelaria președintelui instituției, și Cristian Vasilcoiu. Fost secretar de stat la ministerul Muncii, Vasilcoiu a demisionat din guvern după ce organizația PSD Dolj i-a retras sprijinul politic în iunie 2024.

Surse parlamentare au declarat pentru HotNews că Vasilcoiu și-a început activitatea în Camera Deputaților după plecarea de la Ministerul Muncii și că angajarea sa nu s-a realizat în această legislatură.