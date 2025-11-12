În Polonia reizbucneşte disputa pentru controlul asupra sistemului judiciar. „Refuz să numesc acești judecători”

Președintele conservator polonez Karol Nawrocki a anunțat miercuri că se opune prin veto numirii a 46 de noi judecători, un nou episod al confruntării pentru controlul asupra sistemului judiciar dintre formațiunea de opoziție Lege și Justiție (PiS) și guvernul de coaliție condus de premierul liberal Donald Tusk, în timp ce ambele tabere politice se acuză reciproc de subminarea ordinii constituționale a țării, relatează agențiile EFE și Reuters, preluate de Agerpres.

Președintele Nawrocki, ales în vara care a trecut și aliat al partidului conservator de opoziție Lege și Justiție (PiS), și-a motivat refuzul afirmând că noii judecători promovați de guvern „contestă ordinea constituțională și legală a Poloniei”. „Refuz să numesc acești 46 de judecători”, a indicat el într-un comunicat. „Acesta nu este doar un semnal verbal, ci și o decizie concretă de a nu accepta alte nominalizări”, a completat președintele.

El a subliniat că nu va aproba nici promovări, mai ales în cazul acelor magistrați care „ascultă sfaturile proaste ale ministrului justiției, Waldemar Lurek, care încurajează judecătorii să pună sub semnul întrebării ordinea constituțională și legală a Republicii”.

Formațiunea Lege și Justiție (PiS), aflată acum în opoziție, a condus guvernul polonez opt ani la rând și a fost în tot acest timp în conflict permanent cu Bruxellesul din cauza politicilor conservatoare și suveraniste care i-au adus din partea Comisiei Europene acuzații de încălcare a „statului de drept”, în special pentru reformele din justiție și refuzul de a recunoaște întâietatea dreptului UE și a deciziilor Curții de Justiție a UE (CJUE) în fața dreptului polonez și a deciziilor instanțelor poloneze.

După ce a pierdut majoritatea în urma alegerilor din octombrie 2023, partidul Lege și Justiție duce de atunci o luptă politică cu noua coaliție a premierului liberal pro-european Donald Tusk ce are ca principale mize justiția și presa. După preluarea puterii, guvernul lui Tusk a făcut o prioritate din a aduce în instanță miniștri și oficiali ai fostului executiv, astfel încât aceștia să răspundă pentru ceea ce actualul prim-ministru susține că ar fi practici corupte și contrare statului de drept.

Tusk a promis de asemenea „depolitizarea” Consiliului Național al Magistraturii (KRS), instituție în care o reformă promovată de formațiunea PiS a făcut să depindă de guvern numirea, demiterea și urmărirea disciplinară a judecătorilor.

De partea sa, președintele Nawrocki a insistat că se va împotrivi oricărei „epurări sau vreunui tratament discriminatoriu al judecătorilor” numiți în urma reformei judiciare din 2015 și că își va folosi dreptul de veto pentru a bloca legile care contestă statutul acestor magistrați.

Rezultatul acestei confruntări continue dintre putere și opoziție pentru controlul asupra justiției este un impas instituțional prelungit, cu reforme judiciare aprobate de guvern, dar blocate de președinte, situație care perpetuează o criză profundă a statului de drept în Polonia.