În prima reacție după ce Trump a anunțat că se întâlnește cu Putin, Zelenski evocă „limbajul forței și al dreptății” / Liderul ucrainean a ajuns la Washington

18 august 2025, SUA, Washington: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, vorbește cu presa după o întâlnire la nivel înalt cu președintele SUA, Donald Trump, și cu liderii europeni veniți la Casa Albă. FOTO: Luzia Geier / DPA / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, în ajunul discuțiilor cu omologul său american, Donald Trump, că speră că impulsul din procesul de pace din Orientul Mijlociu va contribui la încheierea războiului de peste trei ani și jumătate dintre țara sa și Rusia, scrie Reuters. Liderul ucrainean a aterizat la Washington, urmând să fie primit la Casa Albă vineri.

„Avem o întâlnire planificată cu președintele Trump mâine (vineri, n.r.) și ne bazăm pe impulsul care a funcționat în Orientul Mijlociu, de a stopa teroarea și războiul, pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Limbajul forței și al dreptății va funcționa cu siguranță și în ceea ce privește Rusia”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski nu s-a referit direct la înțelegerea anunțată de Trump, după conversația telefonică de joi, de a purta noi discuții cu președintele rus Vladimir Putin, de data aceasta în cadrul unei întâlniri care va avea loc în Ungaria.

Dar Zelenski a adăugat că este clar că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbește să reia dialogul”, într-o evidentă referire la semnalele transmise Trump potrivit cărora Washingtonul ia în calcul să furnizeze Kievului aceste rachete cu rază lungă de acțiune.

Zelenski a precizat că se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor din domeniul apărării, „producători de arme puternice care pot întări cu siguranță apărarea noastră”, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană care să protejeze mai bine în fața atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Volodimir Zelenski a făcut aceste afirmații în postarea în care a anunțat că a sosit deja la Washington. El a alăturat imagini video din timpul primirii lui pe aeroportul din capitala SUA.

Already in Washington.



Președintele american Donald Trump a anunțat joi că „au fost făcute mari progrese” în urma discuției din timpul după-amiezii cu omologul său rus Vladimir Putin și că va avea cu acesta o întâlnire în capitala Ungariei, Budapesta, la o dată pe care însă nu a menționat-o.

„Am decis ca o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele întâlniri vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, urmând să fie desemnate și alte persoane. Locația urmează să fie aleasă. Apoi, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-o locație deja convenită, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”, a scris președintele american, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au înregistrat progrese mari în urma conversației telefonice de astăzi”, a mai scris liderul de la Casa Albă, fără a da detalii despre conținutul discuției, pe care a descris-o drept „foarte productivă”.

Convorbirea Trump-Putin a fost descrisă, într-o declarație a Casei Albe, de asemenea drept „bună și productivă”.

Casa Albă a anunțat, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt , citată de CNN, că discuția telefonică dintre cei doi șefi de stat a durat „mai mult de două ore”. Alte detalii vor fi furnizate mai târziu, a precizat Leavitt. „Tocmai am vorbit cu președintele, secretarul de stat și vicepreședintele, și a fost o convorbire foarte bună și productivă. A durat mai mult de două ore”, le-a spus ea reporterilor.

Anterior, liderul de la Kremlin avertizase SUA că transferul unor rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane și a menționat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.