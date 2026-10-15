ÎN SCURT TIMP Nicușor Dan, primele declarații după decizia PSD de a intra la guvernare

Președintele Nicușor Dan, aflat la Bruxelles, este așteptat să susțină declarații de presă în jurul orelor 10.30-11.00, a anunțat Administrația Prezidențială. Va fi prima ieșire publică a șefului statului după ce PSD a decis să facă parte din Guvernul Luca Niculescu.

HotNews va transmite în format LIVETEXT declarațiile președintelui.

Nicușor Dan se află la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

PSD a decis miercuri să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, cel de al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan. Partidul condus de Sorin Grindeanu va avea avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu. Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați.

Astăzi, premierul desemnat depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Parlamentul urmează apoi să stabilească calendarul pentru votul de învestitură. Întâi, miniștrii vor fi audiați, pe rând, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, apoi votul final se va da într-o ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatul.