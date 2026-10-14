LIVE VIDEO Sorin Grindeanu, declarații de presă despre intrarea la guvernare: „Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național”

Sorin Grindeanu susține acum o declarație de presă în care va anunța oficial decizia luată în ședința de Comitet Politic Național privind intrarea la guvenare.

HotNews transmite în format LiveText principalele declarații ale președintelui PSD

„Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional.

Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național.

Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie. Am vorbit de un impact suplimentar la buget de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică aproximativ 3% din PIB și nu doar atât.

Intră PSD la guvernare?

Surse din PSD au declarat pentru HotNew că PSD intră guvernare și va avea majoritatea ministerul din viitorul cabinet condus de Luca Niculescu.

Înaintea deciziei din conducerea extinsă a PSD privind intrarea la guvernare, social-democrații au discutat deja despre miniștrii pe care îi vor într-un Cabinet Luca Niculescu, au spus surse din partid pentru HotNews.

Alături de numele de tehnocrați luate în calcul de premierul desemnat, între potențialii miniștri se regăsesc social-democrați care au mai fost la Palatul Victoria, dar și unele nume noi.