Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie. Câți bani vor primi „în mână” peste 1,7 milioane de angajați și ce câștigă statul

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat la 4.325 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, cu 6,8% mai mult decât în luna iunie din acest an, creștere de care vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați, potrivit unui proiect de act normativ inițiat vineri, 9 ianuarie, de Ministerul Muncii. Măsura va crește veniturile bugetare cu aproape 970 de milioane de lei în acest an.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului minim brut a fost transmis la avizare către Consiliul Economic și Social, un pas obligatoriu înainte ca acest act să fie adoptat de către Guvern.

Nivelul salariului minim brut la 4.325 lei lunar a fost stabilit în urma consultărilor cu partenerii sociali (sindicate și patronate – n.a.), din cadrul ședințelor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social din data de 20 octombrie 2025, respectiv 10 decembrie 2025, se arată în document.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 % din numărul total de salariați activi.



De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați, se menționează în nota de fundamentare.



Ministerul Muncii se așteaptă ca majorarea propusă să aibă efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creșterii puterii de cumpărare a salariaților și reducerii muncii la negru.

Salariul minim net va fi de 2.699 de lei de la 1 iulie

Guvernul a decis în luna decembrie a anului trecut, prin ordonanța trenuleț, ca majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 să fie corelată cu reducerea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile.

Acest lucru va însemna că de la 1 iulie 2026 salariul minim net va fi de 2.699 de lei de, un plus de 125 de lei, în timp ce costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei, față de situația din prezent.

„Angajații se aleg cu foarte puțin, angajatorii trebuie să scoată bani în plus din buzunar, iar câștigător este statul”, declara luna trecută pentru HotNews.ro expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

Mai mult, IMM România cerea păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei și după 1 iulie 2026 pe motiv că salariul minim net ar crește cu 167 de lei.

Situația actuală

La salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim net pe care un angajat îl primește „în mână” este de 2.574 lei, cu aplicarea scutirii de taxe pe suma de 300 de lei din salariul minim.

Pentru a beneficia de această scutire, nivelul maxim al venitului brut din salarii și asimilate salariilor realizat de angajații vizați nu trebuie să depășească un plafon de 4.300 de lei. Firmele suportă în prezent un cost salarial complet la salariul minim de 4.134 lei, potrivit Startupcafe.ro.

Ce se schimbă

După ce inițial Coaliția de guvernare a anunțat doar că salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie, Guvernul a decis să majoreze salariul minim brut la 4.325 de lei, cu doar 200 de lei netaxabili, de la 1 iulie 2026.

Pentru a se aplica scutirea de taxe pe suma de 200 de lei, plafonul veniturilor din salarii și asimilate salariilor va crește la 4.600 de lei de la 1 iulie.

De ce a făcut Guvernul aceste schimbări?

În primul rând ar trebui să menționăm că măsura creșterii salariului minim la 4.325 de lei cu scăderea la 200 de lei a sumei netaxabile este una dintre propunerile făcute la finele lunii octombrie de Blocul Național Sindical (BNS), numai că sindicaliștii au cerut să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Tot BNS a explicat atunci și cum vor fi afectați sute de mii de angajați dacă se păstrează cei 300 de lei netaxabili la salariul minim. Potrivit BNS, aproximativ 1,8 milioane de angajați sunt plătiți cu 4.050-4.350 de lei.

„Menținerea deducerii fiscale de 300 va afecta suplimentar, de la 1 iulie 2026, peste un sfert de million de lucrători aflați în plaja 4.326 lei – 4.525 lei întrucât vor avea venituri salariale nete mai mici decât cei plătiți cu salariul minim de 4.325 lei”, avertiza în data de 18 decembrie BNS.

IMM-urile au cerut păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile

Din partea mediul privat, IMM România a solicitat în data de 23 decembrie, înainte de ședința de guvern în care s-a adoptat Ordonanța trenuleț, „păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2026, când are loc creșterea salariului minim brut pe țară, pentru asigurarea unei creșteri a veniturilor nete ale salariaților (reducerea sumei neimpozabile este practic o creștere mascată a fiscalității pe forța de muncă).

Simularea privind păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei și după 1 iulie 2026 arată că salariul net ar fi de 2741 de lei, față de 2574 de lei în prezent, mai mare cu 167 de lei, susținea atunci IMM Romania.

Asociația IMM-urilor nu a menționat însă nimic despre faptul că ordonanța de urgență a guvernului leagă reducerea de la 300 de lei la 200 de lei neimpozabili de creșterea plafonului maxim la 4.600 de lei.

”Diferența până la 4.600 de lei poate fi reprezentată de bonuri de masă, prime etc., însă acestea au un caracter variabil și nu se poate ști care este valoarea lor exactă. De aceea, referirea s-a facut doar la salariul minim brut”, au precizat atunci pentru HotNews.ro oficialii IMM România în legătură cu acest aspect.

Dacă plafonul maxim ar fi rămas tot la 4.300 de lei cât este în prezent, pericolul semnalat anterior de BNS s-ar fi menținut: peste un sfert de milion de lucrători aflați în plaja 4.326 lei – 4.525 lei ar fi avut venituri salariale nete mai mici decât cei plătiți cu salariul minim de 4.325 lei.

Sursa foto: Dreamstime.com