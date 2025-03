„În Stare de Bine” – Cum se creează o rețea a binelui pentru organizațiile nonprofit. Interviu cu Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România și Republica Moldova

Katharina Scheidereiter nu este doar CSR manager la Kaufland România, ci și unul dintre oamenii care cred cu tărie că binele trebuie să devină o normalitate, nu o raritate. În ultimii șase ani, sub coordonarea ei, „În Stare de Bine” a crescut constant, devenind unul dintre cele mai longevive și consistente programe de finanțare privată anuală pentru ONG-uri din România. Un proiect care oferă mult mai mult decât sprijin financiar – contribuie la dezvoltarea comunităților, ajută organizațiile să crească și creează schimbări vizibile acolo unde este cea mai mare nevoie.

Cum arată România prin ochii celor care au beneficiat de acest program? Ce înseamnă să investești pe termen lung în societate? Am stat de vorbă cu Katharina Scheidereiter pentru a descoperi cum se construiește un program cu impact real.

„În Stare de Bine” este unul dintre cele mai longevive programe de finanțare privată anuală pentru ONG-uri din România. Ce v-a determinat să-l susțineți de la bun început?

Îmi amintesc foarte clar momentul în care am pornit acest program. Aveam în minte întrebarea „Cum putem face o diferență reală?”. Nu doar prin sponsorizări punctuale, ci printr-un mecanism stabil și sustenabil, care să dea ONG-urilor bani, dar și încredere.

La Kaufland, am știut că vrem să creăm ceva durabil. Așa s-a născut „În Stare de Bine”, un program care nu doar finanțează proiecte, ci le oferă ONG-urilor șansa să crească, să devină mai sustenabile, să ajungă la comunități acolo unde este cea mai mare nevoie.

De-a lungul anilor, am cunoscut oameni care, cu resurse minime, reușeau să transforme comunități întregi și ne-am dat seama că trebuie să le oferim o structură pe care să se bazeze. De aceea, am creat un mecanism transparent, accesibil și de impact, cu ajutorul partenerilor de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cei care cunosc cel mai bine mediul ONG și nevoile acestuia.

În 6 ani, programul a ajuns la mii de oameni. Care sunt cele mai relevante rezultate?

Atunci când spunem că „În Stare de Bine” a schimbat vieți, nu este doar o expresie frumoasă, și nicidecum un clișeu. E realitatea, pentru că milioane de oameni pot spune astăzi, fără ezitare: „Sunt bine, sunt OK” datorită acestui program.

În 6 ani, aproape 4,6 milioane de oameni – un sfert din populația României – au beneficiat într-un fel sau altul de proiectele sprijinite de program. Dintre aceștia, 200.000 de oameni au fost ajutați în mod direct direct. Ca să vă reprezentați mai ușor ce înseamnă asta, vorbim de echivalentul a trei stadioane ca Arena Națională, pline. În total, am susținut 182 de proiecte, am mobilizat peste 3.200 de profesori, medici, artiști și psihologi și am investit peste 45.000 de ore în sprijinul comunităților vulnerabile.

Dar dincolo de cifre, ce rămâne sunt poveștile. Un copil care merge pentru prima dată la școală, un vârstnic care primește îngrijire, un tânăr care descoperă arta și își schimbă viitorul. Acestea sunt măsurile reale ale impactului nostru.

Ce am învățat? Că binele se construiește cu intervenții concrete și constante. Că binele poate arăta diferit pentru fiecare, dar se simte la fel pentru toți. Astăzi, 4,6 milioane de oameni pot spune că sunt mai bine datorită acestui program. Și asta ne motivează să mergem mai departe.

Un aspect important al programului este că a răspuns rapid la crize. Puteți să ne dați câteva exemple?

Unul dintre cele mai intense momente a fost începutul pandemiei. Oamenii erau debusolați, ONG-urile nu mai aveau finanțare, iar comunitățile vulnerabile rămăseseră fără sprijin. În mai puțin de o lună, am lansat „În Stare să Ajut” – un apel special care a finanțat rapid proiecte esențiale: hrană, sprijin medical, intervenții de urgență.

Apoi, când a început războiul din Ucraina, am simțit din nou că trebuie să acționăm imediat. ONG-urile noastre partenere erau deja în prima linie, dar aveau nevoie de resurse. Am fost acolo pentru ele, iar asta ne-a demonstrat că „În Stare de Bine” nu este doar un program, ci un mecanism complex, solidar și pregătit în orice situație.

Unde se poziționează „În Stare de Bine” în strategia de CSR a Kaufland România?

Este cel mai complex proiect al nostru de CSR, care răspunde la nevoi reale, identificate de organizațiile partenere direct în comunități. Noi, la Kaufland investim anual peste 9 milioane de euro în sute de proiecte pentru că a fi un retailer de succes de top nu înseamnă doar profit ci și responsabilitatea de a investi în comunitățile în care activezi. .

De aceea, nu ne-am dorit un proiect izolat, ci un program de durată, unul care să construiască în mod real, cu impact măsurabil. În cei 6 ani de existență, „În Stare de Bine” a devenit cel mai longeviv parteneriat dintre un finanțator privat și societatea civilă, iar acest lucru cred că spune multe despre angajamentul nostru.

Ne întrebăm mereu cum putem ajuta mai mult, cum putem ajunge la și mai multe comunități? Pentru că adevărata schimbare vine atunci când investești constant, cu răbdare și viziune. Iar programele eficiente sunt cele care au continuitate, care creează mecanisme de sprijin funcționale și care oferă ONG-urilor predictibilitate. În România, multe inițiative de CSR sunt punctuale, dar noi am ales un drum diferit. Am creat un program care nu doar oferă finanțare, ci și dezvoltă capacitatea ONG-urilor de a produce schimbări sistemice.

Accesul la finanțare rămâne o provocare majoră pentru ONG-uri. Credeți că modelul vostru ar trebui replicat de alte companii?

Da, fără îndoială! Dacă fiecare companie mare ar avea un program similar, am vedea o schimbare enormă în România. Nevoia de sprijin în comunități este imensă, iar în acest domeniu nu există competiție – niciodată nu e „prea mult” acolo unde se face bine.

Dacă tot mai multă lume ar înțelege că investiția în comunități nu este doar un gest de generozitate, ci un mecanism real de dezvoltare socială, atunci am vedea mult mai multe ONG-uri puternice, proiecte sustenabile și soluții de lungă durată pentru problemele cu care se confruntă societatea. Iar cu un partener alături, cum este FDSC pentru noi, reușim să răspundem acestor nevoi cu soluții relevante, care nu doar ajută organizațiile non-profit cu sprijin financiar, dar le dezoltă și capacitățile insituționale, astfel încât să facă bine, pentru cât mai mult timp.

