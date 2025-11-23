În timp ce firmele de pariuri și jocuri de noroc din Marea Britanie fac presiuni să nu li se mărească taxele s-a aflat suma „astronomică” pe care au plătit-o pe publicitate

Companiile britanice de jocuri de noroc au cheltuit suma „astronomică” de 2 miliarde de lire sterline (2,28 miliarde de euro) pe publicitate și marketing anul trecut, potrivit unei noi estimări care a intensificat apelurile adresate ministrului de finanțe pentru a crește impozitele în acest sector, scrie The Guardian.

Casele de pariuri, cazinourile online și companiile de sloturi au cheltuit această sumă pe o combinație de promoții tipărite și digitale, precum și pe programe de afiliere, în cadrul cărora părți terțe sunt plătite pentru a direcționa jucătorii către anumiți operatori, în schimbul unei comisioane.

Cifra, calculată de WARC, lider în domeniul analizelor media, depășește cu mult suma de 1,2 miliarde de lire sterline pe care Trezoreria a colectat-o anul trecut de la companiile de cazinouri online.

Surse din industria media au declarat că suma totală cheltuită pentru publicitatea jocurilor de noroc este probabil cu sute de milioane de lire sterline mai mare, deoarece este dificil să se măsoare cu precizie suma reală cheltuită pentru marketingul digital.

Asta înseamnă că cifra reală ar putea fi apropiată sau chiar mai mare decât cele 2,5 miliarde de lire sterline strânse anul trecut din cele trei taxe principale pe care le plătește industria, care includ și impozitele percepute pe aparatele de jocuri de noroc și pariurile sportive.

Industria jocurilor de noroc face presiuni să nu i se mărească taxele

Ministrul de finanțe, Rachel Reeves, este presată de think tank-uri, parlamentari și fostul premier Gordon Brown să majoreze aceste taxe în bugetul ce va fi prezentat miercuri, în încercarea sa de a strânge fonduri pentru a consolida finanțele publice aflate în dificultate.

Consiliul pentru pariuri și jocuri de noroc (BGC), un grup din industrie care a făcut presiuni intense împotriva unei astfel de măsuri, a contestat estimarea WARC, susținând că cheltuielile publicitare ale industriei se apropie mai mult de 1 miliard de lire sterline.

Alex Ballinger, un deputat laburist care a militat pentru o reglementare și o impozitare mai stricte a companiilor de jocuri de noroc, a declarat că cifra de 2 miliarde de lire sterline este o „sumă astronomică”.

„Poate că firmele de jocuri de noroc ar trebui să se gândească să reducă reclamele pe care nimeni nu vrea să le vadă, înainte de a se opune plății unor impozite echitabile pe profiturile lor uriașe, mai ales având în vedere prejudiciile pe care le cauzează”, a spus el.

Foto: Roger Utting | Dreamstime.com