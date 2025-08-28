În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”

Cristian Anton a declarat venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Este un apropiat al șefului PSD, căruia i-a fost coleg de consiliu local acum aproape două decenii, apoi i-a devenit șef de cabinet, dezvăluie site-ul de investigații Snoop.

Din suma totală pe care o încasează, aproape jumătate e indemnizația de la firma Danube Bridge, cea care gestionează podul de peste Dunăre de la Calafat, unul dintre cele care leagă România de Bulgaria.

Cristian Anton (57 de ani) a fost numit membru în consiliul de supraveghere al companiei în timpul mandatului lui Sorin Grindeanu de ministru al Transporturilor (2021-2025), ajuns acum președintele Camerei Deputaților și președinte interimar al PSD.

Întrebat cum își împarte timpul între cele cinci locuri de muncă, Anton a declarat pentru Snoop: „Cum își împarte orice gospodar”.

„PSD susţine adoptarea rapidă a unui pachet de măsuri cu o destinaţie clară: tăierea privilegiilor şi sinecurilor! Inclusiv prin angajarea răspunderii Guvernului! PSD nu girează obtuzităţi contabile, care pun lacăt pe dezvoltarea comunităţilor locale! Nicio ţară nu s-a dezvoltat lovind în proprii cetăţeni”, scria pe 22 iulie, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu marți, într-o postare pe Facebook. Nu avea să fie singura dată când Grindeanu cerea tăierea sinecurilor din administrație, mesajul revenind constant în discursul său în ultimele luni.

Unul dintre apropiații săi, Cristian Anton, a ajuns însă să aibă cinci locuri de muncă în același timp și să câștige astfel, 10.000 de euro pe lună. De profesie jurist, Anton are o carieră care se intersectează în mai multe rânduri cu actualul președinte interimar al PSD.

Anton și Sorin Grindeanu sunt apropiați încă de acum două decenii, când erau consilieri locali la Timișoara. Ambii făceau parte din PSDt. În iunie 2008, într-o ședință la care a luat parte și Anton, Grindeanu ajungea viceprimar.

În 2009, Cristian Anton a renunțat la mandatul de consilier local pentru șefia Oficiului Protecției Consumatorilor Timiș (OPC), unde a fost propus de PSD Timiș. Din această poziție, chiar Sorin Grindeanu îi va lua apărarea într-un conflict iscat cu Prefectura Timiș.

Odată cu numirea lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor în noiembrie 2021 în Guvernul Ciucă, Anton apare în poziția de director de cabinet. Din acel mioment, aveau să se înmulțească și prezențele în consiliile de administrație.

Mii de euro pe lună la compania care administrează podul de la Calafat

Un post în consiliul de supraveghere al companiei care gestionează funcționarea podului de peste Dunăre de la Calafat, județul Dolj, este remunerat cu echivalentul a opt salarii minime pe economie.

Podul a fost inaugurat pe 14 iunie 2013. În aceeași lună a fost înființată societatea Danube Bridge Vidin Calafat AD, companie cu sucursala la Calafat (România) și Vidin (Bulgaria).

Din echipa consiliului de supraveghere al firmei fac parte doi bulgari și doi români. Cristian Anton este unul dintre ei, apropiat al fostului ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, în mandatul căruia a și ajuns în această poziție, în 2022.

Conform declarației de avere, depuse în 2025, Anton a câștigat doar din indemnizația de la firma Danube Bridge suma de 256.000 lei. Adică aproximativ 21.000 lei net (4.200 euro), pe lună.

Venituri din cinci surse

În declarația de avere din 2025, aferentă anului 2024, depusă ca director de cabinet la Ministerul Transporturilor, a declarat următoarele sume:

273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012;

56.000 lei de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021;

28.000 de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021;

256.000 lei de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022;

24.000 de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024.

În total, suma se ridică la 637.000 lei, adică 125.000 euro. Peste 10.000 euro pe lună. Și asta din trei județe aflate în trei zone diferite ale României: Dolj – Oltenia, Timiș – Banat și Călărași – Muntenia. Plus Municipiul București.

Suma totală este de aproape patru ori mai mare decât declara în 2022, când câștiga bani din două locuri, ARR și Aeroportul Traian Vuia, puțin peste 160.000 lei în total.

Cristian Anton: „Declarația e publică, bine?”

Contactat de Snoop, Cristian Anton a fost întrebat despre cum își împarte timpul între cele cinci locuri de muncă.

„Cum își împarte orice gospodar timpul pentru mai multe activități”, a răspuns Cristian Anton.

Despre ce face la fiecare loc de muncă în parte, Anton a declarat că „cele mai multe sunt consilii de administrație. Sunt două locuri de muncă (pe) care le am. Unul cu jumătate de normă și unul este cu normă întreagă”.

Despre indemnizația de la podul de la Calafat, sumă care se apropie de salariu, el a mutat responsabilitatea în Bulgaria: „Întrebați-i pe cei din Bulgaria, pentru că societatea este în Bulgaria, nu în România”.

Anton a încheiat convorbirea după ce a fost întrebat despre suma de 10.000 euro adunată, lunar, din venituri.

„Haideți că deja divagăm… și deja mă frustrează chestiunile astea că trebuie să discut despre chestiunile astea (pe) care le-am declarat. Dumneavoastră să faceți o chestiune jurnalistică cum știți dumneavoastră mai bine. Eu vă mulțumesc de telefon și, dacă doriți, discutăm despre alte chestiuni… bine? Declarația e publică, bine?” – Cristian Anton.

Citește pe Snoop ce s-a întâmplat cu declarație de avere a lui Anton a doua zi după ce a fost căutat de jurnaliști, dar și ce îl leagă de Sorin Grindeanu.

