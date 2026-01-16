În toiul nopții, o femeie s-a trezit cu un piton uriaș încolăcit pe pieptul ei

Femeia, din Australia, s-a foit în pat și a simțit o greutate mare, încolăcită pe pieptul ei. Pe jumătate adormită, a crezut că este câinele, dar, în schimb, s-a trezit mângâind ceva neted, care se târa, transmite BBC.

Rachel Bloor a fost trezită în toiul nopții de soțul ei, care a aprins veioza de lângă pat și a văzut pitonul.

„Mi-a zis: «Iubito, nu te mișca. E un piton de vreo 2,5 metri pe tine»”, a povestit femeia pentru BBC.

Primele ei cuvinte au fost înjurături, apoi a strigat să fie scoși câinii din cameră.

„M-am gândit că dacă dalmațianul meu își dă seama că e un șarpe acolo o să fie carnagiu”, a spus femeia.

Cu câinii la adăpost, în afara camerei, Bloor a început să se elibereze cu grijă din strânsoare. „Încercam doar să mă strecor de sub plapumă și în mintea mea era: «Se întâmplă cu adevărat?»”.

Ea crede că pitonul de covor – care nu este veninos – s-a strecurat prin obloanele de la fereastră și a ajuns sub pat.

„Era atât de mare încât, deși se ghemuise pe mine, o parte din el era încă afară, prin oblon”, a spus femeia.

Soțul ei era îngrozit, dar Rachel, crescută la țară într-o zonă cu mulți șerpi, a fost calmă.

Pitonii de covor sunt comuni în zonele de coastă ale Australiei și se hrănesc de obicei cu mamifere mici, precum și cu păsări.