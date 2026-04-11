„În vremuri tulburi, contează să alegi stabilitatea”. Viktor Orban, susținut de omologul din Cehia la scrutinul de duminică

Prim-ministrul populist ceh Andrej Babis şi-a exprimat sprijinul sâmbătă pentru premierul maghiar Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică, afirmând că acesta este cea mai bună alegere pentru interesele şi stabilitatea Ungariei în vremuri tulburi, relatează Reuters și Agerpres.

Sondajele de opinie indică faptul că Orban, un naţionalist care s-a confruntat în repetate rânduri cu Bruxellesul şi menţine legături de prietenie cu Kremlinul, ar putea fi înlăturat de la putere după 16 ani de fostul aliat Peter Magyar, devenit lider al opoziţiei.

„Îl susţin pe Viktor Orban duminică. El a luptat întotdeauna pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, naţiuni suverane, state membre suverane şi competitivitate”, a scris Babis sâmbătă pe platforma X.

„În vremuri tulburi, alegerea stabilităţii şi a unei conduceri dovedite contează mai mult ca niciodată”, a adăugat el.

Babis, un om de afaceri miliardar, s-a transformat dintr-un politician liberal pro-UE într-un aliat apropiat al lui Orban în cadrul facţiunii Patrioţi pentru Europa din Parlamentul European.

De la revenirea lui Babis la putere anul trecut, după o perioadă în opoziţie, Republica Cehă şi-a redus ajutorul pentru Ucraina şi a refuzat să participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Kievului de către UE.

Poziţia Cehiei faţă de Rusia a rămas, totuşi, mai aproape de curentul dominant din UE decât cea a Ungariei şi Slovaciei.

Cabinetul lui Babis, care include un partid de extremă dreapta anti-NATO, încearcă să inverseze politicile de decarbonizare ale UE şi pregăteşte legi pentru a reorganiza mass-media publică şi a supune organizaţiile neguvernamentale unei examinări mai atente.

Oponenţii spun că planurile sunt modelate după reformele din Ungaria şi Slovacia care subminează standardele democratice.