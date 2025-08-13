Înaintare majoră a forțelor ruse în Ucraina, când Europa se pregătește pentru summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Militari ruși cu blindate la nord de Crimeea, Foto: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Ofensiva dezlănțuită de Rusia în estul Ucrainei prindea viteză și câștiga teren, miercuri, cu două zile rămase până la summitul pe care îl vor avea în Alaska președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump.

O analiză AFP a datelor de pe câmpul de luptă furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului, think tank din SUA, forțele ruse au realizat cea mai amplă înaintare pe un interval de 24 de ore din mai bine de un an.

În 12 august, armata rusă a cucerit sau revendicat 110 kilometri pătrați, cea mai mare suprafață într-un interval de 24 de ore după sfârșitul lui mai 2024.

În ultimele luni, trupele Moscovei au avut nevoie în general de cinci sau chiar șase zile pentru a avansa într-un asemenea ritm, cu toate că înaintările rusești s-au accelerat în ultimele săptămâni.

În tot acest context, miercuri au fost organizate consultări între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni și Donald Trump, în încercarea de a-l convinge pe președintele american să respecte interesele Kievului la întâlnirea pe care o va avea vineri cu omologul său rus.

Zelenski nu a fost invitat la summitul din Alaska, alimentând temerile că Ucraina riscă să fie forțată să accepte consecințe dureroase.

„Pregătiri pentru noi operații ofensive”

Marți, președintele Ucrainei a recunoscut că trupele ruse au înaintat până la 10 kilometri în apropiere de orașul minier, dar susține că forțele Kievului „le vor distruge” în curând.

„Vedem că armata rusă nu se pregătește de încheierea războiului. Dimpotrivă, ei fac mișcări care indică pregătiri pentru noi operații ofensive”, a declarat liderul ucrainean.

Tot marți, armata ucraineană a confirmat că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse

Rusia, care în prezent controlează peste 19% din teritoriul ucrainean, a declarat miercuri că a cucerit două localități în proximitatea Dobropilia.

Guvernatorul din Donețk, Vadym Filașkin, a anunțat că autoritățile regionale încep evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din orașul Bilozerske și din alte localități.

În schimb, grupul de forțe ucrainene Dnipro a declarat miercuri într-un comunicat că a „neutralizat” încercările rusești de a înainta în zona Kupiansk.

Pe parcursul nopții, armata rusă a lansat cel puțin 49 de drone și două rachete balistice asupra Ucrainei, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Oficialii regionali spun că în atacurile care au vizat regiunea Herson au murit cel puțin trei persoane.

Discuții între președintele Ucrainei, liderii europeni și Donald Trump

Liderul Ucrainei s-a deplasat miercuri la Berlin pentru a participa, alături de Donald Trump și o serie de lideri europeni, la o reuniune virtuală găzduită de Germania, cu două zile înainte de summitul pe care îl vor avea președinții Statelor Unite și Rusiei în Alaska.

Înainte de a sosi la Berlin, președintele Zelenski, a cărui echipă a vorbit cu peste 30 de aliați internaționali în doar câteva zile, a spus că „trebuie exercitată presiunea asupra Rusiei” pentru „o pace justă”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer, a declarat că principalul obiectiv al discuțiilor de miercuri a fost acela de a se asigura că „Ucraina trebuie să fie capabilă să-și determine propriul destin și să preia controlul asupra propriului viitor”.

„Nicio decizie nu ar trebui luată fără a-i lua în considerare pe ucraineni”, a spus oficialul german.

Luni, președintele SUA a minimalizat posibilitatea unui progres în Alaska, însă a menționat că se așteaptă la „discuții constructive” cu omologul rus.

„Vor exista ceva schimburi, vor exista ceva modificări de teren”, a spus Trump.

Purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, a declarat marți că scopul este „ca președintele să plece cu o mai bună înțelegere a modului în care putem pune capăt acestui război”.

„Cred că acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, a conchis purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump.