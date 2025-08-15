Înainte de achiziția G4Media, Budeanu a încercat să cumpere o altă publicație. „Dar a intrat în joc Șucu”

Continuă reacțiile după cea mai mare tranzacție din media a ultimilor ani.

Relațiile dintre Radu Budeanu nu sunt doar cu personaje puternice din lumea politică, ci și cu nume care alternează între politică și afaceri, precum Mihaela Neagu, cea numită „Regina contractelor cu statul”.

Neagu, care a apărut la Congresul PSD alături de liderul social-democrat Paul Stănescu, a ajuns la peste 1.000 de contracte cu statul, conform Libertatea.

„Între grupul media al lui Radu Budeanu şi afacerile Mihaelei Neagu s-a creat o alianţă în urma unei campanii a Best Achiziţii de a scoate din supermarketuri concurenţa din industria importului de zahăr din Ucraina. Mihaela Neagu a achiziţionat în ultimii doi ani două fabrici de zahăr”, a scris Pagina de Media, după ce Budeanu a achiziționat G4Media pentru grupul său de presă.

În comunicatul care a însoțit cumpărarea G4Media se specifică faptul că noul proprietar Radu Budeanu a semnat un ”Acord privind independența editorială”.

„Politica editorială a publicațiilor este stabilită exclusiv de echipele redacționale”

„Toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra echipele de conducere și independența editorială. Fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor rămâne implicați activ în noua structură, asigurând continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor care au stat la baza construcției G4Media”, spune comunicatul.

În acord se prevede că ”Politica editorială a publicațiilor este stabilită exclusiv de echipele redacționale conduse de redactorii-șefi, care au ultimul cuvânt în toate deciziile privind conținutul jurnalistic. Proprietarul are dreptul legitim de a se consulta cu aceștia”.

„Nu numele lui Budeanu lipsea din schemă, ci cel al CEO-ului de la Roșia Montană”

”Urmăresc, ca orice jucător în piață, toată povestea asta cu preluarea G4Media de către Budeanu. Nu mă miră. Budeanu a încercat la un moment dat să preia și creanța la ZF (n.r. Ziarul Financiar). N-a reușit, a intrat în joc Șucu, din zona businessului așezat”, scrie pe Facebook jurnalistul Cristian Grosu de la Curs de Guvernare.

Grosu spune că, din perspectiva lui, ”nu numele lui Budeanu lipsea din schemă, ci cel al CEO-ului de la Roșia Montană, care a aranjat tranzacția”.

E vorba de numele lui Dragoș Tănase, dezvăluit de HotNews și confirmat de Dan Tăpălagă drept omul care a reprezentat G4Media în negocierile cu Radu Budeanu.

Dragoș Tănase a fost CEO Gabriel Resources și director Roșia Montana Gold Corporation.

”Mă refer, desigur, la numele publice rostite până acum, că vom vedea și altele atunci când vom cunoaște miza reală a acestei tranzacții”, a mai spus Cristian Grosu.