Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins marți, 24 noiembrie, cererea angajaților de a suspenda reorganizarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Decizia este definitivă și vine la 11 luni după ce Curtea de Apel București (CAB) blocase încercarea guvernului Bolojan de a reforma instituția.

Ce a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției.

ANCOM are aproape 700 de angajați, iar salariul mediu este de 2.500 de euro lunar, o perfomanță dificil de atins de orice firmă privată cu un număr atât de mare de angajați.

Prin decizia 5219/2026 din dosarul 8008/2/2025, ICCJ a admis recursul ANCOM și a casat în parte sentința prin care Curtea de Apel București suspendase, la finele anului 2025, trei decizii semnate pe 16 decembrie 2025 de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea.

Prima decizie (678/16.12.2025) împărțea funcțiile din instituție în funcții de specialitate și funcții de suport. A doua (679/16.12.2025) stabilea procedura de selecție a angajaților care vor fi concediați ca urmare a reorganizării autorităților administrative autonome, măsură prevăzută de legea 145/2025. A treia (680/16.12.2025) aproba noua organigramă.

Potrivit informațiilor transmise HotNews de ANCOM în decembrie 2025, noua organigramă desființa 160 de posturi, dintre care 89 ocupate. Dintre aceștia 89, cinci angajați plecau voluntar, iar 84 urmau să fie concediați.

Sute de oameni din ANCOM, nu doar cei concediați, au acționat instituția în judecată.

327 de reclamanți s-au îndreptat împotriva ANCOM

Suspendarea reorganizării a fost invalidată pentru toți reclamanții, 327 la număr – 326 de persoane fizice și Sindicatul salariaților din ANCOM. Motivarea hotărârii definitive nu a fost publicată încă pe portalurile instanțelor de judecată. Practic, decizia Înaltei Curți i-ar permite ANCOM să aplice din nou cele trei decizii.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Cătălina Dragomir, a confirmat pentru HotNews sentința ICCJ. Aceasta a mai declarat că, datorită ei, procesul de reorganizare a instituției „își va continua cursul”.

Procesul pe fond nu s-a judecat încă

Însă Înalta Curte s-a pronunțat doar asupra cererii de suspendare – procedură de urgență prin care angajații ANCOM au cerut ca deciziile semnate de Valeriu Zgonea anul trecut să fie oprite temporar, până când o instanță le verifică legalitatea.

În paralel, salariații instituției au cerut (în dosarul 274/2/2026) și anularea celor trei decizii. Procesul este pe rolul Curții de Apel București, fiind înregistrat pe 20 ianuarie 2026, iar în zece luni a avut doar două termene, ambele amânate până la clarificarea reclamanților din dosar. Următoarea ședință va avea loc pe 9 decembrie.

Dacă vor câștiga, vor putea cere salariile cuvenite

Dacă angajații vor câștiga definitiv acest proces, deciziile de reorganizare vor fi anulate, nu doar suspendate. Acest lucru le va permite celor concediați să ceară în instanță reintegrarea și plata salariilor pierdute. Pe 30 decembrie 2025, reprezentantul ANCOM a invocat acest drept în fața Curții de Apel București pentru a argumenta că suspendarea reorganizării nu este necesară.

„În primul rând, (n.r. ANCOM) apreciază că trebuia să existe un caz temeinic justificat pentru a se putea analiza şi existenţa unui pagube iar, în al doilea rând, paguba trebuie să fie de aşa natură încât să nu poată fi întoarsă, ori în acest domeniu al dreptului muncii există oricând posibilitatea reintegrării în cazul în care se câştigă un dosar în care se contestă o decizie de concediere, legea stipulând în mod expres şi obligaţia de a plăti o sumă în cuantumul salariilor pe care angajatul le-ar fi putut încasa pe perioada disponibilizării”, a argumentat ANCOM, conform sentinței civile nr. 1867/2025 a Curții de Apel București.

O treime dintre reclamanții inițiali au renunțat la cererea de suspendare

Conform datelor din dosarul 8008/2/2025, cererea de suspendare a reorganizării fusese depusă de 326 de persoane, majoritatea angajați ai ANCOM, dar și de sindicatul salariaților. Când a dat verdictul, ICCJ a luat act că 107 dintre ei au renunțat la cererea de suspendare. Astfel, instanța supremă a anulat pentru ei, în parte, sentința Curții de Apel București.

Pentru alți trei reclamanți, magistrații au constatat că nu mai aveau interes în dosar, iar cererile de renunțare depuse de șase persoane au fost respinse, pentru că acestea nu erau părți în proces. Cererile celorlalți 216 și a sindicatului au fost respinse ca nefondate. Toți reclamanții au fost reprezentați de casa de avocatură înființată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, SCA Piperea și Asociații. În septembrie 2025, jurnaliștii de la Snoop au scris că sindicaliștii din ANCOM au hotărât prin vot să fie reprezentați de firmă.

De ce suspendase Curtea de Apel București reorganizarea instituției

În 2025, CAB reținuse că deciziile ANCOM nu explică de ce sunt desființate posturile. Potrivit sentinței din 30 decembrie 2025, deciziile respective erau doar un răspuns „teoretic, matematic din punct de vedere al procentelor” cerute de legea 145/2025. Instanța a considerat subiective și criteriile prin care instituția a hotărât cine pleacă.

ANCOM a argumentat că două dintre cele trei decizii erau acte ce țin de dreptul muncii, nu administrative. De asemenea, instituția a susținut că proiectele de reorganizare au fost trimise sindicatului, iar acesta a refuzat să facă observații.

Reorganizarea din decembrie 2025 punea în aplicare prevederile legii 145/2025, pentru care cabinetul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului României.

Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea și Pavel Popescu, vicepreședintele instituției, au refuzat să comenteze pentru HotNews decizia ICCJ din 24 noiembrie 2026.