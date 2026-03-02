Încă doi militari americani uciși în conflictul cu Iran. Anunțul făcut de armata SUA

Imagine ilustrativă cu un elicopter militar american. FOTO: Douglas wojtarowicz | Dreamstime.com

Numărul total al militarilor americani omorâți în conflictul cu Iranul a ajuns la șase, conform anunțului făcut luni de armată, citat de Sky News.

Forțele americane au recuperat trupurile neînsuflețite a doi militari care fuseseră văzuți ultima oară într-o unitate atacată în timpul primelor lovituri lansate de Iran în regiune.

Identitatea soldaților uciși nu este dezvăluită în primele 24 de ore de la notificarea rudelor apropiate.

Primele trei decese fuseseră anunțate duminică, iar al patrulea luni.

Primii patru militari ai SUA căzuți în conflict făceau parte dintr-o unitate din Kuweit, au precizat doi oficiali americani pentru The Washington Post.

În anunțul oficial nu a fost dezvăluită și locația în care s-au produs decesele, o situație pe care publicația a descris-o drept o abatere de la procedurile tradiționale ale Departamentului Apărării privind raportarea situațiilor de acest gen.

Într-un mesaj video de duminică, președintele american Donald Trump avertizase că, „din păcate, probabil vor fi mai multe până se încheie” ostilitățile.

Forțele americane spun că au lovit peste 1.250 de ținte în 48 de ore

Luni, liderul Statelor Unite a făcut primele declarații live despre operațiunea împotriva Iranului, numită „Epic Fury”, în care forțele americane au lovit peste 1.250 de ținte în 48 de ore, conform Comandamentului central.

„Un regim iranian înarmat cu rachete cu rază lungă de acțiune și arme nucleare ar reprezenta o amenințare intolerabilă pentru Orientul Mijlociu, dar și pentru poporul american. Țara noastră însăși ar fi fost amenințată, și a fost foarte aproape de a fi amenințată”, a declarat Donald Trump.

Printre țintele lovite de forțele americane s-au numărat centre de comandă și control, situri de rachete balistice, nave și submarine ale forțelor iraniene, dar și situri de rachete antinavă, potrivit unei fișe informative publicate de Comandamentul central al armatei SUA, a scris AFP.

