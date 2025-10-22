Încă o moțiune depusă de AUR împotriva unui ministru a fost respinsă de Parlament

Conferinta de presa sustinuta de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, privind masurile din domeniul agriculturii din “Programul PSD pentru investitii, locuri de muncă si dezvoltare economicã”, Bucuresti, 16 septembrie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Deputații au respins, miercuri, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu. Este al patrulea ministru din Guvernul Bolojan vizat de o moțiune simplă depusă de opoziția parlamentară.

Dintre cei 283 de deputați prezenți, 187 au votat contra moțiunii, 92 au votat pentru și trei s-au abținut.

AUR îl acuză pe ministrul Agriculturii că nu a luat în serios cerințele fermierilor după protestele de anul trecut.

„Din cele 14 puncte solicitate de fermieri, domnul ministru le-a tratat cu indiferență pe 8. 3 au fost tratate sumar, 3 le-a rezolvat, din fericire, Uniunea Europeană”, au susținut reprezentații AUR.

„Nu știți să interpretați niște date”

Dezbaterea asupra moțiunii simple a avut loc luni, tot la Camera Deputaților. Florin Barbu a spus că dacă parlamentarii opoziției au nevoie de informații îi invită la Ministerul Agriculturii, „ca să vă învăț cum se face agricultura”.

„Nu știți să interpretați niște date. Aveți multe de învățat. Vă dau lecții și de economie dacă vreți, că sunt economist”, le-a reproșat Barbu celor de la AUR.

Este a patra moțiune simplă depusă de AUR împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Prima a fost depusă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Au urmat Diana Buzoianu, de la Mediu și Radu Miruță, ministrul Economiei. Toate moțiunile opoziției au picat.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea parlamentarilor. Doar moțiunile de cenzură, depuse împotriva întregului guvern, pot duce la căderea Executivului.