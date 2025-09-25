Încă o țară din UE interzice intrarea pe teritoriul său a unui lider pro-rus de la Chișinău, pe motiv că sprijină amestecul Moscovei în alegerile din Republica Moldova

Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de cinci ani, a anunţat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varşovia, care o acuză pe fosta guvernatoare a Găgăuziei că a ajutat Moscova să se amestece în alegerile parlamentare din Moldova, relatează Reuters, conform News.ro.

Irina Vlah este şefa Partidului Republican „Inima Moldovei” şi unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, ce reuneşte mai mult partide proruse şi care este cotat cu şanse de a obţine un număr important de mandate în noul parlament.

Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta cererii sale de aderare la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie rusă de influenţare a votului şi de sabotare a planului de aderare la UE.

Polonia a fost un susţinător ferm al aderării Moldovei la UE, iar prim-ministrul Donald Tusk a vizitat Chişinăul alături de liderii francez şi german în luna august, pentru a-şi arăta sprijinul faţă de preşedinta pro-occidentală Maia Sandu şi aliaţii acesteia.

„Irina Vlah, o politiciană moldoveneană care ajută Federaţia Rusă să interfereze în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, va avea interdicţie de a intra pe teritoriul Republicii Polone”, a declarat Ministerul de Externe de la Varşovia într-un comunicat. „Federaţia Rusă interferează într-un mod fără precedent şi ilegal în procesele politice, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova”, afirmă MAE polonez.

Contactată pentru o reacţie de NewsMaker, formaţiunea politică a Irinei Vlah a calificat decizia Poloniei ca fiind una „stranie”.

„Din nou, o decizie stranie. Sigur, intuim unele lucruri, dar vom încerca să ne clarificăm, aşa cum am făcut şi în alte situaţii neclare. La această etapă, alte comentarii nu pot fi făcute”, a precizat Diana Rosipanu, purtătoarea de cuvânt a Partidului „Inima Moldovei”.

Canada şi Lituania au interzis deja accesul Irinei Vlah pe teritoriul lor.

Moscova neagă amestecul în afacerile Moldovei şi afirmă că Chişinăul alimentează sentimentele anti-ruseşti în scopuri politice.

La rândul său, România a interzis accesul primarului Chişinăului, Ion Ceban, tot pentru o perioadă de cinci ani, şi a încă două persoane, din motive ce ţin de securitatea naţională. Ceban este unul dintre liderii Blocului Alternativa, o altă forţă politică în ascensiune, care este suspectată de simpatii proruse ascunse sub o aparenţă proeuropeană la nivel declarativ.