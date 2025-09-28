Ministrul Rogobete, despre Spitalul „Sf. Maria”, unde 6 copii au murit infectați cu o bacterie: „Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut demult”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmat, la Antena 3, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut demult într-un spital”.

Ministrul Sănătăţii respinge ideea conform căreia subfinanţarea ar fi fost cauza apariţiei infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit infectaţi cu o bacterie.

În urma vizitei făcute sâmbătă la unitatea medicală, Alexandru Rogobete a mărturisit că de mult timp nu a văzut un asemenea „haos” în ceea ce priveşte modul în care este administrat spitalul şi sunt aplicate procedurile.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut demult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3.

Acesta admite că spitalul din Iaşi este unul cu multe dotări şi care „arată foarte bine”.

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Controlul ministrului la Spitalul „Sf. Maria”

Șase copii, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie. A fost declanșată o anchetă epidemiologică.

În urma controlului pe care l-a făcut, sâmbătă, la spitalul din Iași, ministrul Rogobete a anunțat că va demite conducerea DSP Iași și că i-a cerut președintelui CJ Iași să o demită pe Cătălina Ionescu din funcția de manager al spitalului.

Ministrul a exclus varianta ca răspândirea infecțiilor să fi avut drept cauză indirectă și lipsurile materiale ale spitalului din Iași:

„Unitatea sanitară este reabilitată, renovată, iar la ATI am văzut echipamente de ultimă generație. Nu discutăm despre o lipsă a infrastructurii sau o lipsă de resurse materiale, ci de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de reacție din partea DSP și a spitalului. Când au fost identificate cele trei cazuri s-a reacționat mult prea târziu, la o distanță de aproape o săptămână”.