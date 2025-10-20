Încă un cutremur de suprafață într-o zonă neobișnuită din România. Este al 19-seism notabil de luna aceasta

Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineața, la ora 03:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de Tulcea, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter, notează Agerpres.

Mai multe cutremure de mică adâncime au avut loc în ultima vreme, inclusiv unul de magnitudine 4 în județul Satu Mare săptămâna trecută și unul de magnitudine 3 în zona seismică Făgăraş – Câmpulung.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.