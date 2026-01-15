Încă un pas pentru achiziționarea corespondenței dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle / A fost lansat și apelul de proiecte „Brâncuși150”

Ministerul Culturii a anunțat, joi, de Ziua Culturii Naționale, că „proiectul de achiziție a corespondenței dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu a intrat într-o nouă etapă procedurală”.

Instituția a precizat că „fondul propus spre achiziție cuprinde aproximativ 400 de pagini de manuscris”.

„Aceste documente au o valoare majoră pentru patrimoniul spiritual național, prin importanța lor literară, istorică și documentară”, se arată în comunicat.

Ministerul Culturii a precizat că până în prezent a fost făcută analiza de oportunitate, a fost solicitată oferta de preț de la proprietar și a fost creată o comisie de expertiză.

„Începând de astăzi echipa desemnată de Ministerul Culturii a trecut la etapa de expertizǎ prin analizarea lotului de cinci scrisori transmise de deținător, în vederea verificării autenticității acestora”, a anunțat instituția.

Ministerul a spus că o condiție „fundamentală a achiziției fondului de corespondență” se referă la „confirmarea autenticității și a trasabilității documentelor – prin corelarea datelor istorice, a rezultatelor științifice și a informațiilor privind proveniența acestora”.

„În acest scop, Ministerul Culturii a apelat și va apela în continuare la toate instituțiile cu competențe în materie, pentru a asigura un proces de evaluare riguros. Scopul îmbogățirii -întregirii patrimoniului spiritual național poate fi atins doar dacă fiecare document este autentic”, se mai arată în comunicatul transmis joi, 15 ianuarie, data la care în urmă cu 176 de ani se năștea poetul național Mihai Eminescu.

Detalii despre apelul de proiecte „Brâncuși150”

Ministerul Culturii a anunțat că, tot joi, lansează de proiecte „Brâncuși150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Instituția a descris inițiativa drept „un prim pas de stimulare a creativității și de susținere a proiectelor culturale care vor marca, pe parcursul anului 2026, această aniversare majoră”.

„Pot fi depuse proiecte culturale în următoarele domenii: fotografie, artă decorativă și sculptură, performance art, artă urbană și forme alternative de educație prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare”, a precizat Ministerul Culturii.

Pentru sesiune a fost alocată o sumă totală de 500.000 lei, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfășoare în perioada 16 martie – 16 septembrie 2026.

Dosarele de finanțare se depun exclusiv online, prin platforma www.fonduri-cultura.ro, termenul-limită fiind 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor, soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor se vor realiza conform calendarului publicat de Ministerul Culturii.

Anunțul complet, calendarul sesiunii și toate documentele aferente acestei finanțări nerambursabile pot fi consultate la următorul link: https://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-brancusi150/