Incendii masive după un nou atac ucrainean asupra depozitelor Wildberries, cel mai mare retailer din Rusia

Un alt atac asupra depozitelor celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, a provocat rănirea mai multor persoane, a declarat miercuri Tatyana Kim, directoarea și cofondatoarea companiei, potrivit Reuters.

Kim a spus că au fost atacate depozitele din Krasnodar și Nevinnomyssk.

Localnicii din Krasnodar au spus că au auzit 20-30 de explozii, alarmele au început să sune după aceea „pentru două minute, apoi au fost oprite”, potrivit canalelor de Telegram rusești citate de Ukrainska Pravda.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că 10 persoane au fost rănite într-un atac asupra unui complex de depozite, în timp ce resturi de drone au avariat două blocuri de apartamente din Krasnodar, unde nimeni nu a fost rănit.

Autoritățile au anunțat că va fi mobilizat un elicopter pentru a stinge incendiul de la depozitul din Krasnodar. În total, 105 persoane au participat la eforturile de stingere a incendiului.

Ukrainian attack drones struck another distribution center belonging to the Russian e-commerce giant Wildberries this morning.



The facility, located in Krasnodar, has been completely engulfed in flame. pic.twitter.com/rLVofyfw9A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Al doilea mare astfel de atac din ultima săptămână

Atacurile asupra unei companii atât de importante pentru economia de consum par să marcheze o extindere a strategiei Kievului de a folosi drone cu rază lungă de acțiune pentru a perturba efortul de război al Rusiei și a exercita presiune asupra Kremlinului în vederea încheierii păcii.

Forțele ucrainene au lovit două centre logistice Wildberries și în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând incendii uriașe.

Autoritățile locale au spus că atacul asupra depozitelor din Elektrostal și Kotovsk ale celui mai mare retailer online din weekend au dus la moartea a opt oameni, peste 60 fiind răniți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că forțele țării sale au atacat centrele logistice ale Wildberries atât ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene, cât și pentru că erau folosite pentru livrarea de componente pentru efortul de război al Moscovei.

Wildberries e important pentru economia rusă

Vânzările online din Rusia au crescut cu 28% în 2025, ajungând la 11,5 trilioane de ruble (147 miliarde de dolari), potrivit Asociației Companiilor de Comerț pe Internet.

Vicepremierul Alexander Novak a declarat că vânzările de bunuri și servicii pe platformele digitale au reprezentat aproximativ 8,5% din PIB.

Wildberries a început ca un magazin online care revindea articole de îmbrăcăminte din cataloage europene.

De atunci, și-a extins gama de produse și s-a transformat într-o platformă de comerț electronic care include vânzători terți. Wildberries nu a făcut comentarii cu privire la amploarea pagubelor.