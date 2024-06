Incendiile devastatoare de pădure apar în medie de două ori mai des decât acum 20 de ani – studiu

Frecvența, dar și intensitatea incendiilor de pădure s-au dublat față de acum 20 de ani, arată un studiu care analizează fenomenele extreme petrecute în diverse locuri din lume. Este nu doar mult mai cald, ci și mult mai uscat, astfel că apar des incendii care fac în unele cazuri și zeci de morți.

„Faptul că am detectat o creștere atât de mare într-o perioadă atât de scurtă de timp face ca descoperirile să fie și mai șocante”, a spus Calum Cunningham, cercetător la Universitatea din Tasmania și autor principal al studiului publicat în Nature Ecology & Evolution. „Prin aceste incendii extreme vedem în timp real manifestările unui climat tot mai cald și mai uscat”, a adăugat el.

Anul cel mai cald de până acum, 2023, a fost și anul cu cele mai multe incendii devastatoare. Numărul de incendii de proporții a fost extrem de mare între 2017 și 2023, exemple fiind și din Australia, dar și din Canada, SUA și Turcia. Mai recent au fost carbonizate imense suprafețe forestiere din Mexic.

Au fost analizate date satelitare din perioada 2003-2023, iar anii cu cele mai multe incendii super-grave au fost în ultimul deceniu.

Cel mai mult a crescut numărul de incendii extreme în pădurile de conifere din zona temperată a Canadei și Statelor Unite, dar și pădurile din zona boreală din Rusia și America de Nord. Sunt și multe zone unde numărul de incendii grave a scăzut.

Un factor important ține de faptul că nopțile sunt și ele tot mai calde, astfel că focul nu prea are cum să-și oprească extinderea și sunt tot mai complicate pentru pompieri intervențiile.

De aceste incendii foarte grave sunt afectați nu doar cei din zona imediată, ci și oamenii care locuiesc mai departe, fiindcă sunt degajate cantități uriașe de fum care strică pe suprafețe extinse calitatea aerului.

Studiul din Nature are titlul Increasing frequency and intensity of the most extreme wildfires on Earth