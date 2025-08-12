Incendiu de vegetație lângă localitatea ilfoveană Berceni. „Flacără deschisă şi degajări mari de fum” 

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit marți în apropierea localităţii Berceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare, anunță ISUBIF.

12:58

Incendiul este localizat, s-a manifestat în zona localităților Vărăști, Berceni, Frumușani, anunță ISUBIF.

____

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetație uscată, în proximitatea localității Berceni, spre localitatea Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 40 ha”, a transmis ISUBIF.

Rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului și schimbarea direcției de propagare a flacărilor, mai spun pompierii.

„Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care 2 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și o autospecială de stingere din cadrul ISU Călărași. Misiunea este în dinamică”, potrivit ISUBIF.