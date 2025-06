Incendiu la un azil de bătrâni din Spania. Un bărbat a murit și zeci de persoane au fost rănite

Un bărbat de 93 de ani a murit, iar 22 de persoane au fost rănite într-u incendiu care a avut loc într-un azil de bătrâni din Zaragoza, din nordul-estul Spaniei, informează France Presse.

Incendiul a izbucnit într-o cameră aflată la parterul clădirii, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. În cameră se aflau doi bărbați, iar unul dintre ei a murit. Incapabil să se deplaseze, bărbatul nu a putut să iasă din încăpere, a precizat primarul din Zaragoza, Natalia Chueca.

Potrivit directorului azilului, incendiul ar fi fost provocat de către supraîncălzirea unui încărcător pentru bateria unui scaun cu rotile.

22 de persoane, printre care și un bărbat de 46 de ani care a încercat să salveze bătrânii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri ca urmare a inhalării de fum.

În azil de aflau 132 de persoane. Angajații serviciilor de urgență și locuitori din oraș au participat la evacuarea rezidenților, unii dintre ei fiind scoși pe geam.

„Am văzut fum și am decis să intervenim. Am sparte ferestrele cu ciocanul, toporul, scaune, tot ce am putut găsi. A fost înfricoșător pentru că geamul era foarte gros și oamenii din interior se sufocau deja”, a povestit un vecin, Jesus Vadorrey, pentru postul Aragon TV.

Jorge Azcon, șeful guvernului regional din Aragon, a mulțumit trecătorilor pentru sprijinul oferit. „Fără ei, am plâns probabil mult mai multe victime”, a spus Azcon.

Pe 10 noiembrie 2024, tot în regiunea Aragon, un alt incendiu a izbucnit într-un azil de bătrâni din orașul Villafranca del Ebro, nordul Spaniei, ucigând 10 persoane.

Incendiul a izbucnit la un centru pentru bătrâni numit „Jardines de Villafranca” în jurul orei locale 5.00 și a fost nevoie de câteva ore pentru ca pompierii să-l stingă, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului regional.

Azilul de bătrâni se află la circa 35 km distanță de orașul Zaragoza.