„Incendiu provocat” la locuința guvernatorului statului Pennsylvania, când el se afla cu familia în casă. Un suspect a fost arestat

Poliţia a anunţat că a arestat un suspect pentru „incendiere” şi „terorism”, după ce a intervenit în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică la domiciliul lui Josh Shapiro, o figură importantă a Partidului Democrat american, informează AFP, citată de News.ro.

Josh Shapiro, guvernator al statului Pennsylvania, nord-estul SUA, se afla în reşedinţa sa oficială împreună cu familia sa când a izbucnit un incendiu în locuinţa sa din Harrisburg, capitala statului Pennsylvania, a anunţat poliţia de stat.

„Deşi incendiul a fost stins, acesta a provocat pagube importante la o parte din reşedinţă”, a precizat poliţia.

Poliţia a subliniat că a arestat un bărbat în vârstă de 38 de ani pe nume Cody Balmer, suspectat că a pătruns în casă cu un dispozitiv incendiar artizanal. Bărbatul se confruntă cu acuzații de tentativă de omor, terorism și incendiere agravată asupra unui funcţionar public.

Pe reţeaua de socializare X, Shapiro a afirmat că a fost trezit de „bătăi în uşă” din partea poliţiei, înainte de a fi evacuat împreună cu familia sa.

„Slavă Domnului, nimeni nu a fost rănit şi incendiul a fost stins”, a scris el, pe X.

Photos of some of the damage caused by the arson at Pennsylvania Gov. Josh Shapiro's mansion https://t.co/s7VPo3x7vk pic.twitter.com/ghyqY6J1Ef