Incendiu într-un bloc din Timișoara. Bateria unei trotinete electrice, cauza probabilă

Nouă persoane au fost evacuate, după ce un incendiu a izbucnit duminică dimineață într-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Timișoara.

„În data de 30.11.2025, în jurul orei 07:55, am fost solicitaţi să intervenim la un incendiu apartament, în Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu. La faţa locului s-a deplasat Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara cu 2 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică S42, un echipaj SMURD şi 16 pompieri. Incendiul s-a manifestat în bucătăria unui apartament de la nivelul etajului 10”, a anunţat ISU Timiş, citat de News.ro.

La ora 08.16 incendiul a fost lichidat. Din apartamentele învecinate, au fost evacuate 9 persoane. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a pornit de la bateria unei trotinete electrice.