Incendiul din „Dragonul Roșu” a fost stins după trei zile. Pompierii au intervenit cu zeci de mașini

Incendiul care a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, provocând o poluare masivă a aerului, a fost stins, vineri seară, informează News.ro.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, incendiul de la complexul ”Dragonul Roşu” a fost stins.

Incendiul a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, cu degajări mari de fum. Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului.

Nu s-au înregistrat victime, însă incendiul a provocat o poluare majoră a aerului în Capitală.

Incendiul a fost localizat în noaptea de marţi spre miercuri, când suprafaţa afectată era de 3.800 mp. Au acţionat 28 de autospeciale de stingere.

Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susţine efortul pompierilor angrenaţi în misiunea de stingere a incendiului, de protecţie a vecinătăţilor şi de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a anunţat, miercuri, că în urma incendiului s-a produs o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde s-a înregistrat o depăşire momentană de patru ori a valorii maxim admise.