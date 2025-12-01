Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale

Autoritățile din Hong Kong au amenințat luni că vor lua măsurile „adecvate” împotriva celor care răspândesc online informații neverificate despre incendiul care a devastat un complex rezidențial săptămâna trecută și au anunțat că bilanțul oficial al celor decedați în tragedie a crescut, transmite AFP.

Incendiul, care a izbucnit miercuri după-amiază în complexul de opt turnuri de 31 de etaje Wang Fuk Court, din districtul Tai Po, este cel mai mortal incendiu din lume din 1980, cu excepția incendiilor care au avut loc în cluburi de noapte, închisori sau centre comerciale, potrivit cercetărilor efectuate în baza de date a dezastrelor de la Universitatea din Louvain, Belgia.

„Numărul deceselor confirmate se ridică la 151 la ora 16:00 (ora locală). Nu putem exclude posibilitatea ca acest număr să crească în continuare”, a declarat în fața presei un responsabil al poliției, Tsang Shuk-yin. Bilanțul anterior era de 146 de morți.

Amploarea tragediei a provocat un șoc în acest teritoriu chinez și a stârnit apeluri pentru ca cei responsabili de tragedie să fie trași la răspundere.

Șeful securității teritoriale, Chris Tang, întrebat despre arestările pe care autoritățile le-ar fi efectuat în legătură cu aceste apeluri, a declarat presei că au fost publicate online „comentarii inexacte” cu singurul scop de a „amenința securitatea națională”.

„Prin urmare, trebuie să luăm măsurile adecvate, inclusiv măsuri polițienești”, a adăugat el.

Chan Tung, directorul poliției criminale și de securitate din Hong Kong, a afirmat că „a fost deschisă imediat o anchetă aprofundată pentru omor din culpă” în urma tragediei, care a „condus la arestarea a 13 persoane, 12 bărbați și o femeie”.

Complexul de aproximativ 2.000 de locuințe era în curs de renovare, dar era încă locuit.

Atenția s-a concentrat asupra posibilității utilizării de materiale inflamabile pentru renovare, cum ar fi plasele de protecție împotriva prafului și căderii obiectelor, precum și asupra folosirii, așa cum se obișnuiește în Hong Kong, a bambusului pentru schele.

„Poliția a colectat mostre de plase din 20 de locuri diferite din complexul Wang Fuk Court în ultimele două zile. Dintre aceste mostre, cele prelevate din șapte locuri diferite, de la etajele superioare, intermediare și inferioare ale patru clădiri, nu îndeplineau standardele de rezistență la foc”, a spus un oficial al guvernului din Hong Kong, Eric Chan.