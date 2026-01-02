Început de an de vis pentru bursele din Europa, care ating noi maxime istorice

Un trader stă în fața unui ecran care afișează graficul indicelui bursier german DAX la Bursa din Frankfurt, FOTO: Daniel Roland / AFP / Profimedia Images

Prețurile acțiunilor europene au urcat vineri la un nou maxim istoric, în prima ședință de tranzacționare din 2026, continuând câștigurile spectaculoase din anul precedent, cu titlurile din sectorul apărării fiind din nou în frunte, transmite Reuters.

La scurt timp după deschiderea piețelor financiare, indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu 0,6%, până la 596,94 puncte, menținându-se aproape de pragul simbolic de 600 de puncte pe măsură ce investitorii reveneau la tranzacții după celebrările de Anul Nou. Indicele era pe cale să înregistreze a treia creștere săptămânală consecutivă.

Indicele de referință european a încheiat anul 2025 cu cea mai bună evoluție de după 2021, pe fondul scăderii ratelor dobânzilor, al stimulului fiscal din Germania și al unei rotații a capitalului dinspre acțiunile tehnologice americane, care au ajuns la prețuri prohibitive.

Piețele au traversat în 2025 un an marcat de turbulențe generate de taxe vamale americane, revenindu-și de la minimele anuale atinse în aprilie, când președintele Donald Trump, a impus taxe generale partenerilor comerciali ai SUA și provocând oscilații puternice pe piețele globale.

Vineri, indicele britanic de referință FTSE 100 a atins pentru prima dată pragul simbolic de 10.000 de puncte.

„Principalul motor este faptul că am văzut cum prețurile materiilor prime au continuat să crească, iar acesta este un sector de care clienții noștri sunt foarte interesați și care arată un potențial considerabil pentru anul ce urmează”, a declarat Nick Saunders, directorul general al platformei de tranzacționare Webull UK.

„Dintr-un punct de vedere logic, pragul de 10.000 nu este important, dar din punct de vedere psihologic este, pentru că ceea ce observăm este că investitorii sunt dornici să plaseze bani în piață fără teama asociată atingerii unor maxime istorice”, a explicat el.

Creșteri generalizate pe piețele financiare din Europa

Bursele din întreaga regiune au fost în mare parte pe plus, deși volumele de tranzacționare au rămas reduse. Piața din Elveția a fost închisă din cauza doliului național de 5 zile decretat după tragedia de la Crans-Montana și își va relua activitatea săptămâna viitoare.

În cadrul STOXX 600, acțiunile din sectorul apărării (.SXPARO) au înregistrat cele mai mari creșteri, avansând cu 2,4%.

Titlurile bancare cu pondere mare (.SX7E) au oferit de asemenea sprijin pieței, cu un plus de 0,8%.

Acțiunile din sectorul resurselor de bază (.SXPP) au crescut cu 1,5%, în timp ce indicele energetic (.SXEP) a urcat cu 1,4%, urmărind evoluția pozitivă a prețurilor metalelor prețioase și a țițeiului în cursul zilei.

La polul opus, acțiunile din sectorul imobiliar (.SXQP) au înregistrat pierderi, scăzând cu 0,6%.

Aprecierile înregistrate de bursele europene vin în pofida faptului că datele economice au indicat că activitatea fabricilor din zona euro a coborât și mai mult în teritoriu de contracție în luna decembrie, întrucât producția a scăzut pentru prima dată în ultimele 10 luni.