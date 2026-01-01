„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii

Salvatorii intervin la locul exploziei care a distrus un bar din Crans-Montana, în 1 ianuarie 2026. Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite după explozia produsă într-un bar din stațiunea alpină de lux Crans-Montana, a anunțat poliția elvețiană în dimineața zilei de 1 ianuarie. Foto: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Doi români stabiliți în Elveția au povestit la Digi24 momentele de panică trăite în noaptea de Revelion, după explozia urmată de incendiu dintr-un bar din stațiunea Crans-Montana, soldată cu zeci de morți și răniți, potrivit autorităților elvețiene citate de BBC.

„A fost o flamă enormă, apoi totul s-a transformat în fum”

George, român stabilit în Elveția, a povestit la Digi24, cum a auzit o bubuitură puternică în momentul în care trecea prin zona localului elvețian, împreună cu soția și copiii. „Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți” , a povestit bărbatul.

Localul arată ca după bombardament, totul este distrus, a mărturisit românul: „Au intervenit foarte mulți oameni din apropiere pentru a da o mână de ajutor, cu toții fiind foarte speriați. Explozia s-a desfășurat timp de 20 de secunde aproximativ, fiind urmată de o flamă enormă. Apoi totul s-a transformat în fum”.

Românul stabilit în Elveția a spus că scenele trăite i-au amintit de incendiul din clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015: „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare. (…) Deocamdată, oamenii răniți au fost, înțeleg, transportați la spitale din toată țara, dar și în Germania sau Austria”.

„Barul era supraaglomerat”

Oana Țibucanu, o româncă stabilită de 15 ani în Elveția, a declarat tot la Digi24 că localul era extrem de aglomerat în noaptea de Revelion.

„Am fost în zonă înainte de explozie. Este o zonă foarte turistică, un local cunoscut pentru ambianță. Nu au avut antecedente din punct de vedere al securității, dar este foarte ocupat în timpul sărbătorilor. Barul a fost suprapopulat”, a spus ea.

Ancheta autorităților elvețiene

Explozia a avut loc într-un bar situat la parterul unei clădiri din Crans-Montana, stațiune aflată în zona francofonă a Elveției, aproape de orașul Sion. Presa elvețiană scrie că autoritățile analizează mai multe piste, inclusiv utilizarea unor efecte pirotehnice.

În Elveția, artificiile și materialele pirotehnice nu sunt interzise la nivel național, ci sunt reglementate printr-o combinație de legi federale și cantonale. În noaptea de Anul Nou, astfel de efecte au fost folosite în stațiune.

Unul dintre clienții barului a declarat presei elvețiene că „există o singură cale de acces și de evacuare” din local, informație care este verificată acum de anchetatori.

Tragedia amintește de incendiul din Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri.

Autoritățile elvețiene continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și pentru a verifica respectarea normelor de siguranță din local.

Toate informațiile despre tragedia din stațiunea Crans-Montana, LIVE pe HotNews: