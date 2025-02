„Începutul unei noi ere”. Zi de sărbătoare în țările baltice, care se deconectează sâmbătă, după ani de eforturi, de la rețeaua electrică a Rusiei / Ce probleme ar putea apărea

Statele baltice au început sâmbătă dimineață să se deconecteze de la rețeaua de electricitate rusă pentru a se integra în sistemul european, un proces care a început mai mulți ani și care a fost grăbit după invazia rusă în Ucraina.

Cele trei state baltice, foste republici sovietice care fac parte acum din UE și NATO, se rup de rețeaua rusă, la care sunt conectate încă de pe vremea URSS, pentru a împiedica Moscova să o folosească drept armă împotriva lor, notează France Presse.

„Pot confirma că procesul de deconectare a început la ora 06:00 (aceeași oră în România)”, a declarat pentru AFP Matas Noreika, purtătorul de cuvânt al operatorului național de stat al rețelei de electricitate Litgrid.

„Luăm Rusiei capacitatea de a utiliza sistemul de electricitate ca instrument de șantaj geopolitic”, a sublinait ministrul lituanian al Energiei, Zygimantas Vaiciunas.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, fost prim-ministru estonian, a salutat evenimentul drept „o victorie a democrației”.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow. Russia can no longer use energy as a tool of blackmail. This is a victory for freedom and European unity.

În toate cele trei țări sunt prevăzute celebrări oficiale. Letonia va tăia fizic sâmbătă un cablu electric care o leagă de Rusia, iar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să ia parte duminică la o ceremonie cu liderii țărilor baltice la Vilnius, Lituania.

„Suntem pregătiți”, a declarat premierul lituanian Gintautas Paluckas pe X, adăugând că este „începutul unei noi ere de (independență) energetică„ pentru cele trei țări.

Procesul a durat mulți ani din cauza numeroaselor probleme tehnologice și financiare și a necesității de a diversifica între timp aprovizionarea, în special prin cabluri submarine.

Schimbarea a devenit urgentă după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, care a trezit temeri în țările baltice cu privire la ce va face Moscova contra lor.

De atunci, cele trei țări au încetat să mai cumpere gaz și electricitate rusești, dar rețelele lor electrice au rămas conectate la Rusia și Belarus, cu reglarea frecvenței controlată de la Moscova.

Prin urmare, aceste țări erau încă dependente de Rusia pentru un flux stabil de energie electrică, care era esențial pentru aparatele care necesitau o alimentare fiabilă, în special în procesele industriale.

Odată ce cele trei țări baltice vor fi deconectate de la rețeaua rusă, acestea vor funcționa în „mod izolat” timp de aproximativ 24 de ore pentru a testa frecvența rețelei lor.

„Trebuie să efectuăm teste pentru a garanta Europei stabilitatea sistemului nostru energetic”, a explicat Rokas Masiulis, directorul Litgrid, operatorul de stat al rețelei electrice lituaniene.

Statele baltice vor fi apoi integrate în rețeaua europeană prin intermediul Poloniei. Oficialii lituanieni și polonezi vor începe procesul de sincronizare duminică în jurul prânzului.

Autoritățile au avertizat că ar putea apărea probleme.

„Sunt posibile diverse riscuri pe termen scurt, cum ar fi operațiuni cinetice (militare) împotriva infrastructurii critice, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare” desfășurate de Rusia, a declarat Departamentul lituanian pentru securitate de stat.

Operatorul polonez de electricitate PSE a anunțat că trimite elicoptere și drone pentru a monitoriza conexiunea cu Lituania.

Președintele leton Edgars Rinkevics a declarat pentru postul public de televiziune LTV1 că, deși cele trei țări sunt „pe deplin pregătite”, ele nu pot „exclude posibile provocări”.

În Estonia, polițiști și voluntari vor fi staționați la infrastructurile electrice esențiale până la sfârșitul săptămânii viitoare, din cauza riscului de sabotaje.

Aceasta, în condițiile în care mai multe cabluri submarine de telecomunicații și energie au fost avariate în Marea Baltică în ultimele luni. Experți și politicieni au acuzat Rusia că poartă în acest fel un război hibrid.

Cum arată acum legăturile de electricitate ale țărilor baltice cu țările din apropiere.

Estonia, Latvia, and Lithuania have officially disconnected from the Russian power grid, and are running in an island mode.



The three Baltic states will officially join the European grid tomorrow, finally breaking a major infrastructure dependence on Russia. pic.twitter.com/VYd7mtdUBg