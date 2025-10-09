Incertitudine privind o parte a ostaticilor israelieni ținuți în Fâșia Gaza. Punctul esențial al acordului cu Hamas

Bombardament israelian asupra Fâșiei Gaza, văzut din nord-vestul taberei de refugiați Nuseirat, pe 9 octombrie 2025. FOTO: Hassan Al-Jadi / UPI / Profimedia

Ostaticii în viață urmează să fie eliberați cu prioritate, fără niciun fel de „ceremonii de eliberare”, potrivit unei surse implicate în acordul pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor, care a făcut o declarație în acest sens pentru postul de televiziune israelian Kan. Această precizare intervine într-un context de incertitudine cu privire la soarta ostaticilor decedați, notează i24News.

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a informat mediatorii și Israelul că nu cunoaște locul unde se află rămășițele mai multor ostatici decedați.

Un mecanism cvadripartit format din reprezentanți ai Israelului, Egiptului. Qatarului și palestinienilor va fi constituit pentru recuperarea și repatrierea cadavrelor. Israelul subliniază că returnarea tuturor ostaticilor decedați constituie un element esențial al acordului, scrie Agerpres.

Echipele lucrează în prezent la lista prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați, o chestiune ce rămâne în suspensie. Gruparea Hamas cere eliberarea unor deținuți pentru care Israelul nu și-a dat încă acceptul.

O sursă israeliană a precizat că mecanismul de schimb va fi similar cu cel din acordurile anterioare: prizonierii condamnați pentru crimă nu vor fi eliberați în Iudeea și Samaria, iar problema unei eventuale terțe țări gazdă nu a fost încă tranșată.

Delegația israeliană se află în continuare la Sharm el-Sheikh (în Egipt) și ar urma să revină în țară în următoarele ore, în timp ce ultimele detalii ale acordului sunt pe cale să fie finalizate, potrivit i24News.

Dintre cei 251 de ostatici capturați pe 7 octombrie 2023 de către Hamas, 48 se află în continuare în captivitate. Israelul estimează că 20 dintre ei sunt în viață.

Anterior, un oficial israelian a declarat că cei 20 de ostatici despre care se crede că mai sunt în viață vor fi eliberați duminică sau luni, potrivit agențiilor de presă internaționale.