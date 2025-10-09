Armistițiul din Fâșia Gaza intră în vigoare „în următoarele 24 de ore”, anunță Israelul. Când vor fi eliberați ultimii ostatici

Vehicule militare israeliene, la frontiera israeliană cu Fâșia Gaza, pe 9 octombrie 2025. Israelul și Hamas se pregătesc să pună în aplicare un acord de încetare a focului în Gaza. FOTO: Jamal Awad / Xinhua News / Profimedia

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. Armistițiul va intra în vigoare în Gaza „în următoarele 24 de ore” de la o reuniune a Cabinetului israelian de securitate, care se desfășoară în cursul după-amiezii, a anunțat ulterior o purtătoare de cuvânt a premierului Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters și NBC News.

Atât israelienii, cât și palestinienii s-au bucurat după anunțarea acordului, cel mai important pas făcut până acum pentru a pune capăt unui război de doi ani în care au fost uciși peste 67.000 de palestinieni și pentru a elibera ultimii ostatici capturați de Hamas în atacurile mortale care au declanșat războiul.

Oficialii ambelor părți au confirmat că au semnat acordul în urma unor discuții indirecte în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh.

Conform acordului, luptele vor înceta, Israelul se va retrage parțial din Fâșia Gaza, iar Hamas va elibera toți ostaticii rămași pe care i-a capturat în asaltul care a precipitat războiul, în schimbul a sute de prizonieri aflați în detenție în Israel.

Flotele de camioane care transportă alimente și ajutoare medicale vor avea voie să intre în enclava palestiniană pentru a le livra civililor, dintre care sute de mii s-au adăpostit în corturi după ce forțele israeliene le-au distrus casele și au ras orașe întregi.

Armistițiul va intra în vigoare după ce va fi ratificat de Israel

Biroul de presă al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că încetarea focului va intra în vigoare odată ce acordul va fi ratificat de guvernul său, care se va reuni joi mai târziu, după o ședință a cabinetului de securitate care a început deja, la 17:00 (ora locală și ora României).

Multe lucruri ar putea încă să meargă prost, notează Reuters. Chiar și după semnarea acordului, o sursă palestiniană a declarat că lista palestinienilor care urmează să fie eliberați nu a fost încă finalizată. Gruparea militantă solicită eliberarea unora dintre cei mai proeminenți palestinieni care au fost condamnați și se află în închisorile israeliene, precum și a sute de persoane arestate în timpul asaltului militar israelian asupra Fâșiei Gaza.

Următoarele etape ale planului în 20 de puncte al lui Trump nu au fost încă discutate de părți, inclusiv modul în care va fi guvernată Fâșia Gaza, distrusă de război, după încheierea luptelor. Nu este cunoscută nici soarta finală a Hamas, care a respins până acum cererile Israelului de dezarmare.

Anunțul încetării luptelor și al eliberării ostaticilor a fost însă întâmpinat cu bucurie atât în Gaza, cât și în Israel.

„Toată Fâșia Gaza este fericită”

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru încetarea focului, pentru sfârșitul vărsării de sânge și al uciderilor”, a declarat Abdul Majeed Abd Rabbo, un palestinian din orașul Khan Younis, din sudul Fâșiei Gazei. „ Nu sunt singurul fericit, toată Fâșia Gaza este fericită, tot poporul arab, toată lumea este fericită pentru încetarea focului și sfârșitul vărsării de sânge.”

Israelianca Einav Zaugauker, al cărei fiu Matan este unul dintre ultimii ostatici, s-a bucurat în așa-numita Piață a Ostaticiilor din Tel Aviv, unde familiile celor răpiți în atacul Hamas care a declanșat războiul acum doi ani s-au adunat în mod constant pentru a cere eliberarea lor.

„Nu pot respira, nu pot respira, nu pot explica ce simt… e o nebunie”, a spus ea, vorbind în lumina roșie a unei rachete de semnalizare.

Când vor fi eliberați ostaticii

Shosh Bedrosian, o purtătoare de cuvânt a guvernului israelian, confirmând semnarea acordului, a declarat că încetarea focului va intra în vigoare în termen de 24 de ore de la reuniunea cabinetului.

După această perioadă de 24 de ore, ostaticii reținuți în Gaza vor fi eliberați în termen de 72 de ore, a precizat ea.

„Versiunea finală a primei faze în vederea eliberării tuturor ostaticilor” din planul preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza a fost semnată „de toate părţile implicate”, a anunțat Shosh Bedrosian. Cabinetul de securitate, un organism decizional ministerial restrâns, se reunește chiar în această după-amiază, înaintea unei ședințe a tuturor membrilor guvernului israelian, a menționat Bedrosian.

Ea a mai spus că Netanyahu a avut dimineață o „discuție cordială” cu Trump, în cadrul căreia cei doi lideri s-au felicitat reciproc pentru „realizarea istorică”.

O sursă informată cu privire la detaliile acordului a declarat anterior că trupele israeliene vor începe să se retragă în termen de 24 de ore.

Un oficial israelian a declarat că toți cei 20 de ostatici israelieni despre care se crede că sunt încă în viață în Gaza după ce au fost capturați de Hamas în Israel în octombrie 2023 vor fi eliberați în câteva zile. Alți 26 de ostatici au fost declarați morți, iar soarta altor doi este necunoscută. Hamas a indicat că recuperarea cadavrelor acestora ar putea dura mai mult.

Trump pare dispus să meargă în Israel în apropierea momentului în care ostaticii se vor întoarce acasă, o notă din partea biroului președintelui israelian Isaac Herzog indicând că agenda sa pentru duminică a fost amânată în anticiparea vizitei liderului american.

Bombardamentele continuă

În condițiile în care încetarea focului nu intrase încă în vigoare, atacurile israeliene asupra Gazei au continuat joi, deși într-un ritm mai lent decât înainte de debutul negocierilor, la începutul acestei săptămâni.

Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că cel puțin nouă palestinieni au fost uciși de tirurile israeliene în ultimele 24 de ore, un număr mult mai mic decât cel înregistrat zilnic în ultimele săptămâni, în timpul uneia dintre cele mai mari ofensive israeliene de până acum – un atac total asupra orașului Gaza.

Acordul a primit sprijinul țărilor arabe și occidentale și a fost prezentat pe scară largă ca o realizare diplomatică majoră pentru Trump, care l-a considerat un prim pas către reconcilierea în Orientul Mijlociu.

„Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile învecinate și Statele Unite ale Americii, și mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au colaborat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent”, a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. „FERICIȚI SUNT CEI CARE FAC PACE!”, a adăugat Trump, în stilu-i caracteristic, folosind majuscule.

Țările occidentale și arabe s-au reunit joi la Paris pentru a discuta despre o forță internațională de menținere a păcii și asistență pentru reconstrucția Fâșiei Gaza odată ce luptele vor înceta.

Netanyahu a calificat acordul drept „un succes diplomatic și o victorie națională și morală pentru Statul Israel”. Ministrul de externe Gideon Saar a declarat că Israelul are interesul de a extinde cercul păcii și normalizării în Orientul Mijlociu.

Însă membrii de extremă-dreapta ai coaliției lui Netanyahu s-au opus de mult timp oricărui acord cu Hamas. Unul dintre ei, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich, a declarat că Hamas trebuie distrus odată ce ostaticii vor fi eliberați. El nu va vota în favoarea acordului, deși nu a ajuns până acolo încât să amenințe că va răsturna guvernul.

Peste 67.000 de palestinieni au fost uciși în atacurile Israelului asupra Gazei, lansat după ce militanții conduși de Hamas au luat cu asalt orașele israeliene și un festival de muzică pe 7 octombrie 2023, ucigând 1.200 de persoane și luând ostatici 251 de oameni.