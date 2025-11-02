Incertitudine privind participarea premierului Ilie Bolojan luni în Parlament, unde a fost chemat de PSD și AUR

Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost chemat de PSD în Parlament, luni, cu sprijinul AUR, însă este neclar deocamdată dacă va da curs invitației. Premierul va anunța abia luni dacă merge sau nu, spun sursele politice cu care a discutat HotNews.

Persoane din anturajul premierului au spus că sâmbătă încă nu luase o decizie și că nici duminică nu exista o intenție clară. „Abia mâine (luni – n.r.) va spune dacă merge sau nu”, potrivit surselor politice cu care a vorbit HotNews.

PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan în Parlament, luni, la „Ora Prim-ministrului”, printr-o solicitare aprobată joia trecută de conducerea Camerei Deputaților, condusă de Sorin Grindeanu, și cu votul AUR.

Motivul invocat de PSD

Grindeanu, care a negat că ar exista o apropiere între partidul său și AUR, a declarat vineri că social-democrații l-au chemat pe premierul liberal în Parlament pentru ca românii să afle „care este planul de țară” după redimensionarea efectivului de trupe americane din România „și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate”.

„Eu l-am chemat nu pentru mine (…), l-am chemat pentru români, să explice românilor care este politica publică a Guvernului în acest domeniu, cel care ține de siguranță națională (…). Legat de majorități, nu vă supărați pe mine, dar eu cred că asta e o chestiune pe care au aruncat-o unii tocmai pentru a ascunde ceva, faptul că pe multe domenii nu se face nimic în Guvern”, a declarat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Ce a spus Nicușor Dan

Întrebat de reporteri, duminică, ce consideră el că ar trebui să facă premierul, președintele a răspuns: „Eu vreau să vorbesc într-un plan mai general. Orice fel de dezbatere în societate este foarte bună. În anumite momente nu trebuie ca noi înșine să amplificăm niște lucruri care pot să facă rău României. Cam asta este observația mea generală”.

Referindu-se apoi la decizia SUA de a reduce numărul de trupe americane din România, Nicușor Dan a spus că „este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a mai declarat Nicușor Dan, duminică, după ce a participat la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ludovic Orban, consilier al lui Nicușor Dan, a declarat vineri că el este „convins că premierul Ilie Bolojan va da curs acestei invitații”.

„Chiar dacă este stranie această chemare în Parlament, făcută de un partid din cadrul coaliţiei, partid care a deţinut Ministerul Apărării până la acest Guvern, aici se intră într-o procedură parlamentară care este reglementată de regulamentul Camerei Deputaţilor (…). Nu ştiu dacă luni, dacă marţi, când programul îi va permite, dar cu siguranţă va veni în faţa Parlamentului pentru a răspunde la întrebările care îi vor fi adresate”, a afirmat consilierul prezidențial pe B1 TV, citat de News.ro.