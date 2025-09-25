Incident aerian grav în Rusia: Un avion de pasageri a fost avariat după ce a lovit o dronă

Incidentul a avut loc în august când un avion An-26 a fost avariat în timpul zborului. Avariile au fost descoperite după aterizarea în Kamchatka, deși echipajul nu a observat niciun impact în timpul zborului, a declarat transportatorul. În urma unei anchete, Agenția Federală de Transport Aerian a concluzionat că cea mai probabilă cauză este o coliziune cu o dronă, relatează miercuri publicația rusă RBC care precizeză că este primul incident de acest tip identificat în Rusia.

După aterizare, tehnicienii aeroportului au descoperit o adâncitură de 11 centimetri în avion. Echipajul a presupus inițial că avionul a lovit o pasăre în zbor.

O anchetă ulterioară efectuată de Agenția Federală de Transport Aerian a exclus această posibilitate și a concluzionat că avaria a fost cauzată de o coliziune „cu un obiect neidentificat, cel mai probabil un vehicul aerian fără pilot”. Identitatea dronei și a celui care a lansat-o sunt în continuare necunoscute.

„Este imposibil să se determine cine pilota drona, întrucât locul de lansare al dronei este necunoscut. Având în vedere altitudinea aeronavei de 6.000 de metri, se poate presupune că coliziunea ar fi putut avea loc în timpul decolării sau aterizării. Zborurile cu drone sunt interzise în zonele aeroportuare”, menționează Agenția Federală de Transport Aerian.

Potrivit canalului de știri Aviatorschina, la bordul aeronavei se aflau 28 de persoane în momentul coliziunii cu drona. Niciuna dintre acestea nu a fost rănită. Aeronava a revenit în circulație după coliziune.

Multe regiuni din Rusia au impus interdicții asupra operațiunilor private cu drone după declanșarea războiului în 24 februarie 2022. În Kamchatka unde a aterizat avionul avariat, dronele au interdicție să zboare peste zone populate și instalații energetice.