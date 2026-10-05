Incident grav la protestele elevilor din Franța: Un tânăr de 15 ani și-a pierdut mâna, sute de licee rămân închise

Un adolescent în vârstă de 15 ani și-a pierdut mâna luni în timpul unor confruntări cu forțele de ordine din Franța ca parte a protestelor elevilor care au zguduit țara în ultimele zile, relatează Le Figaro.

Incidentul grav a avut loc la Lens, în departamentul Pas-de-Calais, în jurul orei 10:30, în timp ce în jur de 200-250 de tineri se adunaseră în fața liceului profesional Auguste Béhal din oraș.

Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate, însă o sursă din poliție a declarat pentru Le Figaro că tânărul și-ar fi pierdut mâna după ce a ridicat o grenadă de dispersare pentru a o arunca înapoi spre forțele de ordine.

„Din nefericire, am avut un elev care a fost grav rănit în timpul unei manifestații, un elev de 15 ani căruia i-a fost smulsă mâna”, a declarat Étienne Thieffry, procurorul local însărcinat cu anchetarea incidentului.

„Din fericire, viața acestui elev nu este în pericol. L-am transferat foarte rapid la Lille, într-un centru spitalicesc care este în măsură să îi acorde îngrijirile necesare”, a precizat acesta.

Anchetă pentru violențe care au provocat o infirmitate permanentă

Inspectoratul General al Poliției Naționale (IGPN) a deschis o anchetă pentru „violențe care au provocat o infirmitate/mutilare permanentă”, în vederea elucidării complete a cazului.

Le Figaro notează că mișcarea de protest a liceenilor, care a izbucnit în Franța în urmă cu o săptămână, nu dă semne că s-ar calma. Proteste au avut loc în peste 1.200 de licee, iar peste 5.000 de persoane, majoritatea minori, au fost arestate.

În weekend, autoritățile au avertizat că situația scapă „de sub control”.

Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, le-a cerut elevilor să nu mai blocheze școli și să revină la forme pașnice de protest. Oficialul le-a sugerat părinților că există o influență asupra mișcării de protest din partea unor „huligani profesioniști”.

Mass-media franceză transmite luni după-amiaza că situația este deocamdată în general calmă, incidentele violente având loc de regulă după înserare. Totuși, confruntări între unii protestatari și forțele de ordine au avut loc la Paris și în alte localități, nu doar la Lens.

Blocus #Lycéens : charges des forces de l’ordre et plusieurs interpellations menées en marge de la manifestation spontanée en cours dans les rues de Paris. https://t.co/1pq4hWBdnk — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 5, 2026

De ce afirmă elevii din Franța că ies la protest

France24 transmite că până la 500 de licee din întreaga Franță vor fi închise total sau parțial luni, din cauza unui val de proteste ale elevilor care a zguduit țara.

Elevii sunt furioși din cauza a ceea ce consideră a fi o lipsă cronică de finanțare a școlilor publice, nemulțumire amplificată de acuzațiile potrivit cărora resursele statului sunt distribuite în mod inechitabil, zonele mai bogate și cu populație predominant albă primind, în mod istoric, partea cea mai mare din fonduri.

Potrivit Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cheltuielile Franței pentru învățământul primar și secundar s-au situat la mijlocul intervalului dintre țările membre și au crescut între 2015 și 2022, însă ponderea acestora în buget a scăzut ușor.

Guvernul a declarat că protestele sunt iresponsabile, dar că dificultățile din licee ar trebui recunoscute și abordate, a scris Reuters.