Incident la o școală din București. Profesor amenințat de tatăl unei eleve că va fi tăiat cu briceagul, de față cu copiii / Cum motivează Poliția reținerea bărbatului

Un bărbat a fost reținut joi de polițiști, după ce a amenințat un profesor de la o școală din Sectorul 5. Incidentul a avut loc în curtea unității de învățământ, în timpul orei de sport, unde bărbatul a făcut scandal.

Surse judiciare au spus pentru HotNews că bărbatul a mers la școala unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că „dă cu el de pământ” și că îl taie cu briceagul. Tatăl era supărat că profesorul de sport nu a intervenit într-un conflict pe care l-a avut fiica sa cu un coleg.

Profesorul i-a spus ca a fost pur și simplu o ceartă între copii, nimic violent, conform surselor citate.

Totul s-a întâmplat în curtea școlii, când respectivul profesor avea oră de sport.

Bărbatul care l-a amenințat pe profesor, sub control judiciar în alt dosar

Într-un comunicat transmis joi, Poliția Capitalei spune că polițiștii au fost sesizați prin 112, de către un bărbat, cadru didactic al unei școli din Sectorul 5, că, în timp ce se afla în incinta instituției de învățământ, a fost amenințat cu acte de violență de către tatăl unei eleve.

„Din cercetări a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 11.30, în urma unor discuții în contradictoriu cu un părinte – nemulțumit că profesorul nu ar fi intervenit într-un conflict verbal între fiica sa și un alt elev – acesta l-a amenințat pe dascăl cu acte de violență, manifestând un comportament agresiv. Totodată, în aceeași împrejurare, bărbatul a amenințat și cu folosirea unui obiect tăietor-înțepător”, afirmă Poliția Capitalei.

Polițiștii spun că este vorba despre un bărbat în vârstă de 29 de ani, cercetat sub controlul judiciar într-un alt dosar.

„Având în vedere comportamentul agresiv și atitudinea provocatoare manifestată în spațiul public al unității de învățământ, prin care a generat o stare de teamă și neliniște în rândul elevilor și al cadrelor didactice, perturbând climatul educațional și afectând ordinea și liniștea publică, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de acesta”, mai spune Poliția Caitalei.

Bărbatul a fost reținut joi, pentru infracțiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.