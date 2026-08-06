Incidentul de pe aeroportul din Leipzig: Ce neagă autoritățile germane referitor la avionul ucrainean vizat de drona explozivă

Un oficial din Ministerul de Interne german a negat joi relatările din presă conform cărora un avion cargo ucrainean, în apropierea căruia a fost găsită în noaptea de marți spre miercuri pe aeroportul din Leipzig o dronă echipată cu explozibili, transporta arme sau muniții, scriu DPA, Reuters și Agerpres.

Declarația respectivului oficial nu a fost făcută publică, ci doar menționată într-o discuție pe acest subiect la care au participat membri ai unor comisii parlamentare.

Potrivit mai multor mass-media germane, printre care ziarul Sueddeutsche Zeitung și posturile publice de televiziune NDR și WDR, care citează un raport intern confidențial al poliției, pe platforma aeroportului erau staționate mai multe avioane ucrainene Antonov An-124, avioane cargo de mare capacitate, iar unul dintre acestea urma să transporte muniții.

Angajați ai aeroportului au descoperit drona la sol în noaptea de marți spre miercuri, iar cercetarea acesteia a relevat că era echipată cu explozibili, astfel că a fost utilizat un robot pirotehnic pentru a dezamorsa încărcătura.

Potrivit ziarului Bild, care citează anchetatori ce au vorbit cu condiția anonimatului, un defect tehnic a împiedicat explozia dispozitivului montat pe dronă. Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a descris incidentul drept „un atac hibrid”, iar autoritățile germane au lansat o anchetă antiteroristă.

În acest incident s-a înregistrat de asemenea o coliziune între un avion în zbor și o altă dronă. Coliziunea a survenit în timp ce avionul, care aparține companiei germane de logistică și curierat DHL și ar fi trebuit să aterizeze la Leipzig, lua altitudine după ce fusese redirecționat în urma închiderii aeroportului în urma descoperii dronei de la sol. Aeronava DHL a reușit să aterizeze apoi pe aeroportul din Hanovra fără incidente și doar cu avarii minore.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane și ale aliaților din NATO, fiind de asemenea o bază operațională pentru compania germană DHL și pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Germania, care financiar este principalul susținător european al Ucrainei în războiul cu Rusia, a acuzat-o anterior de mai multe ori pe aceasta din urmă că se află în spatele numeroaselor incidente sabotaj, spionaj și intruziuni cu drone, acuzații negate de Moscova.