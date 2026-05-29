Incidentul grav de la Galați, condamnat de lideri internaționali. „Descurajarea este singura modalitate de a pune capăt acțiunilor perverse ale Rusiei”

Mai mulți lideri internaționali au condamnat incidentul din noaptea de joi spre vineri, când o dronă s-a prăbușit și explodat pe acoperișul unui bloc din Galați, rănind două persoane din apartamentul de la ultimul etaj.

Preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, transmiţând că țara baltică condamnă incidentul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

„Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scis preşedintele Letoniei pe X.

El le doreşte însănătoşire grabnică celor răniţi. „Letonia își exprimă solidaritatea deplină cu România, aliatul nostru, și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, a subliniat Edgars Rinkēvičs.

Și prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a transmis că incidentul de la Galați este un semnal că este momentul să fie pusă „presiune maximă” asupra Rusiei pentru a pune capăt conflictul sângeros din Ucraina care a început în 2022 odată cu invazia lansată de Vladimir Putin.

„O nouă incursiune a unei drone pe flancul estic al NATO, ca urmare a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei – de data aceasta în România, soldată cu răniți. Acest lucru nu trebuie să devină o nouă realitate cu care să ne obișnuim pur și simplu. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și cu poporul său. Încă o dată, acest incident subliniază necesitatea urgentă de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său brutal și criminal, de a acorda un sprijin mai puternic Ucrainei și de a lua măsuri decisive pentru consolidarea flancului estic al NATO”, a scris Ruginienė într-un mesaj pe X.

Și congresmanul american Joe Wilson a declarat că a condamnat prăbușirea dronei pe blocul din Galați, denunțând „acțiunile perverse” ale Rusiei, despre care spune că „înțelege doar limbajul forței”.

„Rusia a atacat România în mod beligerant și fără niciun motiv. Familiile care dorm în casele lor sunt ținta rachetelor criminalului de război Putin și a dronelor iraniene. Acesta nu este primul atac al Rusiei asupra unui stat NATO. Descurajarea este singura modalitate de a pune capăt acțiunilor perverse ale Rusiei. Rusia înțelege doar limbajul forței. Imperiul sovietic eșuat a murit și nu trebuie să se mai întoarcă niciodată”, a spus într-un mesaj pe X Wilson, care este membru al subcomisiei pentru Europa din cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.