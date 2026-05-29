Marea Britanie, „umăr la umăr cu România”, după „încălcarea gravă a spațiului aerian al NATO”. Avertismentul lui Keir Starmer

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc în noaptea de joi spre vineri, și a avertizat că acțiunile Rusiei „amenință securitatea întregului nostru continent”.

Șeful guvernului de la Londra a spus că incidentul de la Galați reprezintă „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”.

„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și atacurile asupra civililor și infrastructurii civile amenință securitatea întregului nostru continent. Regatul Unit condamnă fără rezerve astfel de atacuri”, a declarat Keir Starmer, printr-un comunicat de presă.

El a criticat acțiunile Rusiei și a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina și aliații din NATO.

„Din nou și din nou, Rusia a arătat că nu are niciun respect pentru viața civililor, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi. Acest lucru nu trebuie permis. Suntem umăr la umăr cu Ucraina, România și cu toți aliații noștri din NATO în fața agresiunii ruse”, a conchis premierul Regatului Unit.

„Cel mai grav incident de securitate”

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aroximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Este „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, după cum l-a descris președintele Nicușor Dan, care a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța.

Șeful statului și ministrul Apărării vor merge la Galați, au spus surse oficiale pentru HotNews.