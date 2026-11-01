Incursiune în spațiul aerian al Letoniei. Mesajul forțelor armate pentru populație

Forțele armate letone au raportat o incursiune a unui obiect neidentificat în spațiul aerian național, duminică, în apropierea granițelor cu Belarus și Rusia, potrivit Reuters.

Pe durata alertei, armata a cerut populației să rămână în interior, ca măsură de siguranță.

„Vă informăm că există o amenințare în spațiul aerian… Dacă observați un obiect care zboară la joasă altitudine sau un obiect suspect, nu vă apropiați”, a transmis armata într-o postare pe platforma X.

Alerta s-a încheiat după circa 30 de minute, când armata a anunțat că obiectul neidentificat a părăsit spațiul aerian leton.

Drone militare ucrainene au pătruns accidental în mai multe rânduri în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

În timp ce forțele ucrainene atacă porturile rusești de la Marea Baltică, care sunt folosite pentru transportul petrolului, unele dintre dronele lor și-au ratat țintele și au provocat alerte de securitate în țările vecine. În cazul Letoniei, acest lucru a dus la căderea guvernului în primăvară.

Moscova a acuzat Kievul că folosește spațiul aerian al NATO drept acoperire pentru atacuri. Kievul spune, la rândul său, că unele dintre dronele sale au fost deviate de la traseu de bruiajul rusesc.

Țările NATO învinuiesc în general Rusia pentru aceste incidente, pentru că a declanșat războiul prin invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Incidentul din Letonia vine la o zi după evenimentul similar din România, unde sâmbătă șase județe – Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava – au fost vizate de o alertă aeriană din cauza a două drone care au pătruns în spațiul aerian național.