Îndemnul premierului către alegători, cu cinci ore înainte de închiderea urnelor

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj, duminică, pentru bucureșteni și cetățenii din celelalte localități în care au loc alegeri parțiale, îndemnându-i să dea „un vot rațional, un vot înțelept”.

„Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!”, a scris Ilie Bolojan, duminică, pe Facebook.

În încheiere, premierul i-a îndemnat pe cetățeni să iasă „la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”.

La ora 16, la alegerile pentru Primăria Capitalei, au votat aproape 394.000 de persoane, reprezentând o prezență de 21,84%. În 9 iunie 2024, până la aceeași oră, prezența era de 24,39%.

Astăzi au loc alegeri în alte 11 localități din țară, acolo unde postul de primar sau cel de președinte al Consiliului Județean (CJ) au rămas vacante.