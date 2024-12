India a lansat doi sateliți prin care va testa tehnici sofisticate de cuplare ce vor fi utilizate în viitoarele misiuni către Lună

Lansarea rachetei indiene care duce in spatiu doi sateliti SpaDeX (sursa foto Handout / AFP / Profimedia)

India a lansat o rachetă are a pus pe orbită doi sateliți prin care se vor testa la început de 2025 tehnici de andocare ce vor fi utile în viitoarele misiuni spațiale ale țării. India are un program spațial tot mai ambițios, prin care vrea să aducă mostre de sol lunar și are în plan să construiască o stație spațială pe orbita terestră, scrie AFP.

Dacă misiunea va fi un succes, India va fi a patra țară care izbutește manevre complexe de andocare în spațiu, după SUA, Rusia și China.

În august 2023 India a devenit (tot) a patra țară care reușea să pună un rover pe suprafața Lunii.

O rachetă PSLV-C60 a fost lansată luni de la centrul spațial din Sriharikota, cu doi sateliți, fiecare cântărind câte 220 kg. Scopul misiunii denumite Space Docking Experiment (SpaDeX) este ca acești sateliți să se cupleze cu succes pe orbită, la 470 km altitudine – ca apoi să se decupleze.

Manevra de andocare se va petrece pe data de 7 ianuarie 2025 și va începe în momentul când cei doi sateliți se vor afla la o distanță de 20 km unul de altul, scrie space.com.

Pentru ca andocarea să fie un succes, toți pașii plănuiți trebuie să decurgă fără probleme și este important ca sateliții să încetinească rapid, conform graficului. După andocare va fi testat și transferul de energie electrică întrei cei doi sateliți, iar apoi se va efectua decuplarea.

Această cuplare în spațiu este dificilă, dar va fi o mișcare ce va trebuie făcută des, când India va lansa mai multe rachete pe an în misiunile sale spre orbita terestră, dar și spre Lună.

Va fi o mișcare care va trebui repetată când India va construi, din mai multe elemente, prima sa stație spațială, peste un deceniu, dar și când vor fi transferate mostre selenare de roci și sol, care să ajungă apoi pe Terra.

India a avut câteva reușite notabile în programul său spațial, fiind faimoasă mai ales pentru costurile de câteva ori mai mici ale misiunilor sale, în comparație cu costurile misiunilor NASA.