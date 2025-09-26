India a renunțat, după 60 de ani, la „sicriele zburătoare” care au dus la moartea a 200 de piloți

După mai bine de 60 de ani de serviciu și un bilanț teribil de 400 de accidente care au costat viața a 200 de piloți, ultimele avioane de vânătoare MiG-21, supranumite uneori „sicrie zburătoare”, au decolat vineri pentru ultima oară sub culorile Indiei, transmite AFP.

Ceremonia a avut loc în apropierea orașului Chandigarh, în nordul Indiei, unde au fost livrate primele exemplare ale acestui model.

O mulțime numeroasă și-a luat rămas bun de la cele 36 de avioane MiG-21 sovietice încă în serviciu la o zi după semnarea de către New Delhi a unei comenzi de 7 miliarde de dolari pentru 97 de avioane de luptă Tejas proiectate și fabricate local.

Ministrul apărării Rajnath Singh, înalți oficiali ai forțelor aeriene, precum și foști piloți de MiG-21 au asistat la spectacolul aerian.

India a cumpărat aproape 900 de „sicrie zburătoare”

Din lipsă de aparate moderne, armata indiană, care inițial intenționa să retragă MiG-21 încă de la mijlocul anilor 1990, le-a prelungit durata de viață.

În total, 874 de exemplare ale acestui avion de luptă rusesc au fost livrate Indiei începând cu anii 1960.

Încercările de a produce avioane de luptă la nivel național au eșuat multă vreme, în timp ce contractele de achiziție din străinătate au fost încetinite de birocrația greoaie și suspiciunile de corupție.

MiG-21 au constituit timp de decenii coloana vertebrală a forțelor aeriene indiene, dar bilanțul lor slab în materie de siguranță le-a adus porecla de „sicrie zburătoare”.

„Deși imperfecte, erau performante”, a declarat pentru AFP Raghunath Nambiar, fost ofițer superior al forțelor aeriene indiene, amintind rolul decisiv pe care l-au jucat în războiul din 1971 împotriva Pakistanului, care a dus la crearea Bangladeshului.

„Conceput pentru a fi simplu și robust, MiG-21 și-a arătat limitele odată cu înaintarea în vârstă”, a admis Nambiar.

„Este timpul să ne luăm rămas bun”

„Defecțiunile motorului, problemele hidraulice și cele electrice erau frecvente, fără un sistem de rezervă fiabil”, a enumerat el, „aterizările de urgență și catapultările au devenit ceva frecvent”.

Aproximativ 400 de accidente cu MiG au fost înregistrate, în peste șase decenii, costând viața a 200 de piloți.

MiG-21 „nu a fost niciodată conceput pentru a fi în serviciu aproape șapte decenii” și „este timpul să ne luăm rămas bun de la el”, subliniază fostul general.

A cincea economie mondială și unul dintre cei mai mari importatori de armament din lume, India a făcut din modernizarea armatei sale o prioritate, multiplicând eforturile pentru a stimula producția locală de armament.