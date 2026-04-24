India, reacție fermă după ce Donald Trump a sugerat că e o „văgăună”

India a respins drept „neinformate” comentariile distribuite de președintele american Donald Trump, care descriau țara drept o „văgăună”, guvernul de la New Delhi afirmând că acestea au fost nepotrivite și incompatibile cu relația solidă dintre cele două state, relatează Reuters.

Comentariile au fost făcute de comentatorul conservator Michael Savage într-un episod al emisiunii radio „The Savage Nation”. Trump a publicat joi pe contul său de Truth Social o transcriere a emisiunii, fără a adăuga comentarii.

„Un copil născut aici devine instantaneu cetățean, iar apoi își aduc întreaga familie din China sau India sau dintr-o altă văgăună (n.r. ‘hellhole’, în engleza originală) de pe planetă”, a spus Savage, potrivit transcrierii.

„Aproape că nu mai există loialitate față de această țară în rândul clasei de imigranți care vine astăzi, ceea ce nu a fost întotdeauna cazul. Nu, nu sunt ca americanii de origine europeană de astăzi și strămoșii lor”, a mai spus comentatorul politic american.

El vorbea despre ordinul executiv semnat de Trump care urmărește restricționarea acordarea automată a cetățeniei americane pentru persoanele care se nasc pe teritoriul SUA, chiar dacă părinții lor nu sunt cetățeni ai țării.

Ordinul său a fost contestat și a ajuns până la Curtea Supremă a SUA, care îl dezbate în prezent. Mai devreme în cursul acestei luni, Trump a participat în persoană la o audiere a Curții Supreme pe această temă, devenind primul președinte din istoria SUA care merge la dezbateri ale judecătorilor constituționali americani.

India afirmă că relația sa cu SUA s-a bazat pe respect

Ministerul de Externe al Indiei a reacționat ferm joi seara la comentariile redistribuite de președintele SUA.

„Remarcile sunt evident neinformate, nepotrivite și de prost gust”, a declarat Randhir Jaiswal, purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, într-un comunicat.

„Ele nu reflectă în niciun caz realitatea relației India-SUA, care s-a bazat de mult timp pe respect reciproc și interese comune”, a mai afirmat acesta.

Ambasada SUA la New Delhi a reacționat la rândul ei: „Președintele a spus: «India este o țară mare, cu un foarte bun prieten de-al meu la conducere»”.

Ministerul de Externe al Chinei, cealaltă țară descrisă drept „văgăună” în comentariile distribuite de Trump, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Congresul Național Indian a cerut abordarea subiectului cu Trump

Congresul Național Indian, principalul partid de opoziție din India, a calificat termenul „văgăună” drept „extrem de jignitor și anti-India”. „Îi rănește pe toți indienii”, a subliniat acesta.

„Prim-ministrul Narendra Modi ar trebui să abordeze această problemă cu președintele SUA și să formuleze o obiecție fermă”, a transmis partidul într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare „X”.

Datele guvernului indian arată că aproape 5,5 milioane de persoane de origine indiană trăiesc în Statele Unite. Americanii de origine indiană și cei de origine chineză sunt cele mai mari două grupuri de origine asiatică din SUA.

Trump și Modi au avut relații cordiale în primul mandat al lui Trump, însă acestea s-au răcit după ce India a fost afectată anul trecut de unele dintre cele mai ridicate taxe vamale impuse de SUA, multe dintre ele fiind retrase în acest an.

India și Statele Unite lucrează în prezent la detaliile unui acord comercial menit să prevină o nouă creștere a taxelor vamale și să stimuleze schimburile comerciale reciproce.