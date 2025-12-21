Inflația ajunge pe masa de Crăciun: cât te costă să păstrezi tradiția în 2025 și câți bani se alocă mesei de Crăciun în alte țări

Pentru Elena Ciupeală, locuitoare din Sectorul 4 și mama unei fetițe de 9 ani, Luna Cadourilor este destul de stresantă. Facturile la utilități, chiria și abonamentele îi scot de pe card mai mult cu aproape 500 de lei mai mult față de anul trecut. În 5 decembrie a fost Moș Nicolae, în 24 vine Moș Crăciun, iar cheltuielile cu masa de Crăciun o fac să caute înlocuitori mai ieftini pentru rețetele tradiționale pentru masa de Crăciun, spune ea.

„Nu mai gătesc cu aceleași ingrediente ca cele din 2022. Am trecut la ulei din cel mai ieftin, caut permanent oferte la produsele intens folosite de Sărbători: unt, făină, ouă, portocale șamd. Caut să mă orientez în așa fel încât să mă ajung cu banii”, spune ea într-o discuție cu HotNews.ro

Ioana și-a făcut lista de cumpărături, a tras linie la final, a văzut cât ar costa-o, după care s-a apucat să taie de pe listă felurile de mâncare ne-necesare. „Cu cadourile mă mai descurc, că Ioana nu e pretențioasă și nu i-am luat lucruri scumpe. Dar am tăiat din bugetele de cadouri pentru părinți și rude”, spune ea.

Cât despre masa de Crăciun, Ioana Alupoaie spune că acum doi ani a costat-o 700 de lei, anul trecut circa 1300 de lei iar anul ăsta ar trece de 1400. „Bani pe care nu-i am, că mai trebuie să trăiesc și după Crăciun”spune ea.

”Inflația asta pe mine cel puțin m-a nenorocit. Ne tot spune Isărescu că va fi bine, că scumpirile se vor termina, dar faceți și Dvs calculul și vedeți dacă vă mint!”, mai spune Ioana.

Așa că ne-am apucat să calculăm în baza a 8 feluri de mâncare esențiale de Crăciun.

”Nici anul ăsta n-am făcut caltaboși, mai spune Elena Ciupeală. Pur și simplu aș fi intrat în banii de chirie dacă mai făceam și caltaboși!”. Fiica ei va lua masa de Crăciun cu tatăl, dar Ioana și-a invitat cele două surori și pe părinți la masă. Că așa e normal de Sărbători, să fim împreună, zice ea.

Cum am procedat: Am luat rețetele a 8 feluri de mâncare tradiționale, și am calculat prețul ingredientelor utilizate. Am făcut o medie între prețurile din Carrefour, Auchan și Mega Image, acolo unde produsele erau disponibile pe site-urile retailerilor în cauză. După care n-a mai trebuit decât să adunăm. Costurile finale nu includ prețul pentru curentul electric, apa sau gazul utilizat și nici valoarea timpului petrecut în bucătărie. De asemenea, nu includ costurile cu spălatul ulterior al vaselor (detergent, apă șamd)

Ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun în 2025

Rețetele noastre arată așa:

1. Sarmale (500 g carne tocată de porc mai grasă, 1 ceapă medie tocată, 50 g orez, 1 lingură de ulei, sare, piper, cimbru uscat, puțină boia dulce, două verze murate medii – ca să avem de unde alege foile frumoase).

În plus, mai e nevoie de: 2 linguri de ulei, 1 ceapă tocată, crenguțe de cimbru uscat, 1 foaie de dafin (opțional), 250 g piept crud de porc (cu șoric), 250 g afumătură (costițe, kaiser, ciolan sau chiar cârnați proaspeți afumați), 500 ml suc gros de roșii (passata sau bulion gros), 500 ml moare de varză.

2. Salata de boeuf: 700 g carne de vițel, 500 g carne de pui, 6–8 castraveți murați, 1 gogoșar murat în oțet, 4 cartofi, 6 morcovi, 1 păstârnac, 1 țelină mică, 2 linguri mazăre, maioneză din 2 gălbenușuri – 350–400 g, sare, piper.

3. Piftie: două picioare de porc, o bucată mai mare de carne fără grăsime, piper boabe și foi de dafin, usturoi, 2 pliculețe de gelatină; decor: ouă, păstârnac, morcov.

4. Tobă. Ingrediente: 1,5 kg picioare de porc (4 buc.), 1,5 kg limbă de porc (cca. 8–10 buc.), 500 g inimă de porc, 500 g rinichi de porc, 1 kg carne de porc (de pe ciolan crud, pulpă sau spată), 1,5 kg slănină cu șoric (de pe burta porcului). Condimente: 80 g sare neiodată (specială pentru murături și industria alimentară) – împărțită în 2, 30 g piper negru proaspăt măcinat – împărțit în 2, 50 g boia dulce (paprika), 120 g usturoi zdrobit – împărțit în 2.

Opțional: puțin coriandru, enibahar. În plus: stomac sau cecum de porc, mațe groase, crețe, vezică (bășică).

5. Cârnați. Ingrediente: 1 kg pulpă de porc, 1 kg poală (burtă de porc), 30 g sare, 6 g piper, 1 lingură boia dulce, 6 g cimbru, 1 căpățână de usturoi, 400 ml vin alb sec, 4 m de intestine de porc.

6. Friptură de porc la cuptor: 1.500–2.000 g pulpă de porc (o bucată), o lingură de piper boabe, o lingură de chimen, sare.

Opțional: crenguțe de cimbru, 2 cepe medii albe, 2 cepe medii roșii, 5–6 căței de usturoi, 150 g untură de porc.

7. Ouă umplute: 1 cutie de pate de porc, 1 legătură mărar, 6 ouă, sare, piper măcinat, 1 lingură smântână, 10 g unt, 2 linguri muștar, 6 gălbenușuri.

8. Cozonac: 1 kg de făină 000, 50 g drojdie proaspătă sau 14 g uscată, 350 ml (max. 400 ml) lapte călduț, 250 g zahăr, 4 ouă, 150 ml ulei sau 100 ml ulei și 100 g unt topit, 3 plicuri zahăr vanilat sau două lingurițe extract sau miezul de la o păstaie de vanilie, coaja rasă de la 2 lămâi și o portocală, 15 g sare (cântărite!).

Pe lângă asta, mai e nevoie de un vin pe care să-l serviți, preferabil fiert, cu scorțișoară. Și, evident, de 3–4 franzele, o apă plată și una minerală.

La fel ca Elena Ciupeală, am eliminat caltaboșii din meniu. Nu am pus nici fructele care se servesc de obicei la finalul cinei de Crăciun.

Am mai presupus că am cumpărat câte o sticlă de ulei, o pungă de sare, 1 kg de ceapă albă și unul de ceapă roșie, o pungă de orez, 1 kg de făină, o punguliță de boia, un borcan de muștar, o cutie de smântână, 1 kg de zahăr, un litru de lapte, două lămâi, o portocală și 4 căpățâni de usturoi.

Costul mediu total pentru aceste rețete plus un vin de 45 de lei sticla (de 700 ml) ne-au dus la 1400 de lei

Valoarea medie a coșului de cumpărături pentru masa de Crăciun ajunge la 1.000 de lei, iar produsele care nu lipsesc din selecția românilor reflectă echilibrul între tradiție și gusturi festive, potrivit unui studiu al Freshful by eMag.

În topul preferințelor se regăsesc lactatele pentru aperitive și platouri festive, cozonacul deja pregătit sau ingredientele necesare pentru copt, dulciurile și figurinele de ciocolată, alături de carnea de porc și mezelurile tradiționale, precum salamul de Sibiu. Citricele, în special clementinele și portocalele, rămân o tradiție de iarnă, iar vinurile și băuturile festive completează coșul pentru mesele de sărbătoare.

Cât costă la alte popoare masa de Crăciun

Pentru a vedea cât de scumpe sunt proporțional unele cu altele, worldremit.com a grupat costurile medii de Crăciun în categorii de cheltuieli:

Costul mediu al decorațiunilor. Ce ar fi Crăciunul fără câteva bibelouri și luminițe stelare? Deși decorațiunile sunt un element de bază, ele nu sunt ieftine în zilele noastre.

Ce ar fi Crăciunul fără câteva bibelouri și luminițe stelare? Deși decorațiunile sunt un element de bază, ele nu sunt ieftine în zilele noastre. Costul mediu al cinei de Crăciun. Sărbătorile sunt perioada în care ne putem bucura de preparatele noastre preferate de Crăciun. După cum am menționat, mâncarea ocupă o mare parte din bugetul de Crăciun.

Sărbătorile sunt perioada în care ne putem bucura de preparatele noastre preferate de Crăciun. După cum am menționat, mâncarea ocupă o mare parte din bugetul de Crăciun. Costul mediu al cadourilor. Cu toții sperăm la un cadou de Crăciun, indiferent cât de mic sau mare ar fi. Cu toate acestea, cadourile cu siguranță vă vor costa câțiva bănuți.

Putem observa că, în peste jumătate din țări, costul cadourilor este cel mai mare. De fapt, 54% din toate țările au constatat că își cheltuiesc o parte mai mare din buget pe cadouri.

Pentru mai multe informații despre costurile mesei de Crăciun (transformate în lei) sunt:

Canada- 1975 lei

Germania- 1380 lei

Australia -1900 lei

USA- 750 lei

Franta – 620 lei

UK- 605 lei

Italia – 850 lei

Olanda- 975 lei

Prețurile depind de tradițiile și obiceiurile de consum locale și de inflație

Majoritatea românilor își vor petrece Crăciunul acasă (56%) sau în vizită (39%)

Majoritatea românilor își vor petrece, și în acest an, sărbătorile de iarnă acasă (56%), procentul ajungând la 72% în cazul persoanelor peste 55 de ani și la 73% în cazul persoanelor cu venit mic

Mai mult decât atât, 39% dintre români intenționează să meargă în vizită la cei dragi (familie, prieteni) cu ocazia sărbătorilor de iarnă, într-o măsură semnificativ mai mare cei cu vârsta cuprinsă între 45-55 ani (46%). Putem observa că vizitele în afara localității de reședință sunt preferate în mai mare măsură de tinerii cu vârste între 18-24 ani (18% vs. 13% total eșantion).