Inflația din zona Euro a fost de 2,1% în august. Estonia, campioana scumpirilor. Cipru- inflație negativă

În zona euro inflația anuală a fost de 2,1% în august 2025, în creștere de la 2,0% în iulie, conform unei estimări preliminare a Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Analizând principalele componente din zona euro ale inflației, se preconizează că alimentele, alcoolul și tutunul au avut cea mai mare rată anuală în august (3,2%, față de 3,3% în iulie), urmate de servicii (3,1%, față de 3,2% în iulie), bunuri industriale neenergetice (0,8%, stabilă față de iulie) și energie (-1,9%, față de -2,4% în iulie).

Estonia, campioana scumpirilor (până va publica România datele privind IPC)

Cel mai mult inflația a crescut în Estonia, la 6,2% în august 2025 în principal din cauza unor factori cumulați: creșterea TVA cu două puncte procentuale din iulie și scumpirea energiei și alimentelor.

Aproape toate sectoarele au avut creșteri de preț, cu excepția cazării și serviciilor de alimentație (datorită ieftinirii serviciilor de cazare).

Prețurile la energie și mâncare au fost factori importanți în evoluția inflației din Estonia, reflectând atât evoluțiile de pe piețele globale (cacao, cafea, petrol, ouă), cât și presiunile persistente din sectorul energetic.

Deși salariile au crescut cu puțin sub 6%, inflația le-a depășit, erodând puterea de cumpărare – în special pentru persoanele cu venituri mici.

Estonia este sensibilă la evoluțiile prețurilor la energie și materii prime la nivel global, orice fluctuație fiind rapid transmisă în prețurile interne.

În același timp, în Cipru….

Cipru a înregistrat o dezinflație marginală în august, indicele prețurilor de consum (IPC) scăzând cu 0,1% pe bază anuală, conform datelor preliminare Eurostat, diferențiind insula de tendințele europene.

Ușoara scădere a prețurilor plasează Ciprul printre puținele state membre ale UE care se confruntă cu presiuni deflaționiste, în timp ce majoritatea celorlalte continuă să se confrunte cu o inflație persistentă peste nivelurile țintă.

Dezinflația a fost atribuită în principal creșterii mai lente a prețurilor la alimente (2,4% de la 3,3%), servicii (4,9% de la 5,4%) și bunuri energetice (1% de la 1,3%), în timp ce energia a înregistrat scăderi de prețuri (-1,9% anual) după cum scrie presa cipriotă.

Inflația (calculată pe baza IPC) a urcat de la 5.7% în iunie la 7.8% în iulie, după ce prețurile la energie și fructe au explodat. Astăzi, Guvernatorul BNR va susține o conferință de presă pe marginea raportului privind inflația și e aproape sigur că va modifica ținta de inflație a BNR pentru acest an. Datele pentru luna august vor fi publicate de INS în 11 septembrie și ar putea produce o surpriză negativă.

„Mișcarea a fost determinată în mare măsură de expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, care a dus prețurile la energia electrică la o creștere uriașă cu 61,6% de la o lună la alta. Împreună cu alte creșteri, cum ar fi prețurile tutunului (+0,9% de la o lună la alta), aceasta a dus la o creștere a prețurilor la produsele nealimentare cu 5,1% de la o lună la alta (+8,2% de la an la an)”, arată un raport al BRD publicat la mai puțin de o oră de la comunicarea INS privind creșterile de prețuri.

„Am avertizat în repetate rânduri în rapoartele recente cu privire la probabilitatea iminentă a unei creșteri a inflației în a doua jumătate a anului 2025. După cum am menționat în 11 iulie: „dacă riscurile în creștere se materializează, putem vedea o inflație îndreptându-se spre 9%-10% până la sfârșitul anului. Având în vedere datele de astăzi, considerăm că un scenariu care să testeze inflația de două cifre în a doua jumătate a anului 2025 nu poate fi exclus”, notează autorii raportului BRD.