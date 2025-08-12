Reacție rapidă după publicarea datelor privind inflația: „Un scenariu cu o inflație de două cifre în următoarea perioadă nu poate fi exclus”

Inflația (calculată pe baza IPC) a urcat de la 5.7% în iunie la 7.8% în iulie, după ce prețurile la energie și fructe au explodat. Astăzi, Guvernatorul BNR va susține o conferință de presă pe marginea raportului privind inflația și e aproape sigur că va modifica ținta de inflație a BNR pentru acest an.

„Mișcarea a fost determinată în mare măsură de expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, care a dus a prețurilor la energia electrică la o creștere uriașă cu 61,6% de la o lună la alta . Împreună cu alte creșteri, cum ar fi prețurile tutunului (+0,9% de la o lună la alta), aceasta a dus la o creștere a prețurilor la produsele nealimentare cu 5,1% de la o lună la alta (+8,2% de la an la an)”, arată un raport al BRD publicat la mai puțin de o oră de la comunicarea INS privind creșterile de prețuri.

Mai mult, arată raportul BRD, presiunile inflaționiste au continuat să fie vizibile în cazul serviciilor (+1% l/l, +7,3% an/an) , tarifelor aeriene (+7,6% l/l), alimentării cu apă și colectarea canalizării (+1,8% l/l), dar și pentru transportul urban (+1,3% l/l) și chirii (+0,6% l/l) înregistrând printre cele mai mari creșteri.

Florian Libocor, economistul șef al BRD-GSG. Foto: BRD

Prețurile alimentelor au înregistrat o creștere lunară conținută (+0,4% l/l, +7,7% an/an) , deși cu mișcări divergente în cadrul produselor volatile (Legume -0,7% l/l, Fructe +0,9% l/l, Ouă +0,4% l/l).

„Am avertizat în repetate rânduri în rapoartele recente cu privire la probabilitatea iminentă a unei creșteri a inflației în a doua jumătate a anului 2025. După cum am menționat în 11 iulie: „dacă riscurile în creștere se materializează, putem vedea o inflație îndreptându-se spre 9%-10% până la sfârșitul anului. Având în vedere datele de astăzi, considerăm că un scenariu care să testeze inflația de două cifre în a doua jumătate a anului 2025 nu poate fi exclus”, notează autorii raportului BRD.